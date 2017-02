Reforma trabalhista aumenta o valor de multas a empresas

Por André Campos |

A reforma trabalhista do governo Michel Temer propõe aumentar o valor de multas aplicadas a empresas onde são encontrados problemas trabalhistas. A multa para empregadores que mantiverem trabalhadores sem carteira assinada passaria a ser de R$ 6 mil reais para cada funcionário nessa situação. No caso de micro e pequenas empresas, o valor seria de R$ 1 mil. Atualmente, a multa para essa infração é de somente um salário mínimo.

O projeto também determina o reajuste anual das demais multas trabalhistas de acordo com a inflação. Esse aumento atende a uma reivindicação antiga de auditores fiscais e sindicalistas para combater a informalidade no país, já que nos últimos 17 não ocorreu mudança nesse valor. Desde então, a inflação foi de aproximadamente 200%, ou seja, houve uma diminuição brutal do peso das multas no bolso do empregador.

Multas são pouco aplicadas e pagas

Apesar de apostar no aumento dos valores, o governo sinaliza uma diminuição dos investimentos para garantir a aplicação da lei. “As multas já não são de fato cobradas, pois não há fiscalização suficiente. E com a aprovação da PEC 55 vai ficar ainda pior”, argumenta a juíza do trabalho Valdete Severo, do Rio Grande do Sul.

A juíza se refere à chamada PEC do Teto, que congela por 20 anos os gastos do governo federal. A tendência é de que hajam menos recursos disponíveis para serem gastos com a contratação de auditores-fiscais e para custear inspeções de campo.

Além da dificuldade em aplicar as multas, o governo também sofre restrições para cobrá-las. Atualmente, 263.327 empresas devem mais de R$ 13 bilhões em multas trabalhistas aos cofres públicos, segundo dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. O aumento das multas junto ao sucateamento dos órgãos capazes de cobrá-las deve aumentar esse rombo no orçamento.