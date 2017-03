Resposta do Walmart Brasil

“A segurança e o bem-estar dos trabalhadores em toda a cadeia de suprimentos são muito importantes para o Walmart, motivo pelo qual somos signatários fundadores do Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo desde 2005 e do InPacto desde a sua fundação em 2014. Ao longo dos anos, temos trabalhado em diversas iniciativas para aumentar a conscientização entre fornecedores e consumidores e temos investido desde treinamentos para fornecedores ao desenvolvimento de um sistema de monitoramento por satélite da cadeia da carne bovina da Amazônia para ajudar a combater o trabalho escravo. Esperamos e buscamos engajar nossos fornecedores e contratados para que atuem com integridade e em conformidade com as leis aplicáveis a suas cadeias de suprimentos. Como associados do InPacto, também nos comprometemos a impor restrições comerciais às empresas que aparecem na Lista Suja ou da Transparência.

Em relação ao caso específico, o nosso fornecedor tomou medidas para remover a madeireira em questão de sua cadeia de fornecimento. Compartilhar nossos valores por toda a cadeia é uma maneira de sermos uma companhia mais responsável e contribuirmos para fazer uma diferença positiva em toda a cadeia de fornecimento.”

