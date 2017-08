Resposta da Preservice

Perguntas enviadas pela Repórter Brasil:

1) Em 2016, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve condenação que demanda da Preservice Recursos Humanos Ltda. uma indenização de R$ 500 mil por danos morais. A empresa foi condenada por coagir funcionários demitidos a renunciar às verbas rescisórias e a devolver a multa do FGTS. Qual é a posição da empresa sobre a condenação?

2) Está em trâmite no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte o Processo n. 0000267-93.2007.8.20.0001, na qual são réus os sócios da Preserve Mayra Myrelle Ferreira Ribeiro e Mayfran Ferreira Ribeiro, além do pais de ambos e procurador da empresa Francisco das Chagas de Souza Ribeiro. Entre outros crimes, são acusados de falsidade ideológica, estelionato e formação de quadrilha num esquema para fraudar licitações. Qual é a posição da Preservice sobre as acusações?

3) Qual é a natureza do relacionamento da Preservice Recursos Humanos Ltda. e de seu procurador, Francisco das Chagas de Souza Ribeiro, com o deputado federal Rogério Marinho? O deputado tem participação nos negócios da Preservice? Francisco das Chagas de Souza Ribeiro já trabalhou em campanhas políticas de Rogério Marinho? Um de seus filhos já trabalhou no gabinete do deputado quando ele era vereador em Natal (RN)?

Respostas da Preservice:

Em razão dos fatos e indagações feitas, segue as respostas solicitadas:

1) A empresa informa que o processo está tramitando em segredo de justiça e, por este motivo, não irá se manifestar sobre o caso;

2) A empresa informa que o processo está tramitando em segredo de justiça e, por este motivo, não irá se manifestar sobre o caso. Há que se destacar somente que o processo ainda será devidamente instruído, oportunidade em que os acusados provarão sua inocência.

3) Por fim, informamos que o Sr. Rogério Marinho não tem qualquer relação com a empresa Preservice Recursos Humanos, com os seus sócios e nem com o seu procurador.”