Documentário “Não Respire” desvenda lobby da indústria do amianto no Brasil

por Repórter Brasil |

Filme estreia em São Paulo na 6a. Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental e investiga como a indústria do amianto investe em marketing, campanhas políticas e até pesquisas acadêmicas para continuar vendendo no mercado de telhas nacional um minério cancerígeno já banido em quase 70 países

A première do novo documentário da Repórter Brasil, “Não Respire – Contém Amianto”, já tem data marcada: 02 de junho, às 20h, no Centro Cultural São Paulo. O longa-metragem faz parte da competição latinoamericana da 6a. Mostra Ecofalante de Cinema Ambiental.

Banido em quase 70 países por causa de seu devastador poder cancerígeno, o amianto ainda é vendido em 18 estados brasileiros. A Organização Mundial da Saúde (OMS) garante que não há limite seguro de exposição a esse minério largamente utilizado na construção civil brasileira.

No documentário, o trio de diretores – formado por André Campos, Carlos Juliano Barros e Caue Angeli – investiga como a indústria do amianto no Brasil tenta vender a imagem de que o tipo de minério usado no bilionário mercado de telhas, chamado de “crisotila”, não é tão mau assim. Investindo em marketing, financiando pesquisas acadêmicas e fazendo doações milionárias para campanhas políticas, a indústria tenta convencer a opinião pública de que é possível usar o amianto crisotila de forma segura e controlada.

Ao longo de 70 minutos, o filme conta as histórias de trabalhadores que, sem qualquer conhecimento sobre os perigos do amianto, desenvolveram graves doenças pulmonares e foram induzidos a assinar acordos irrisórios para silenciar ações judiciais contra as empresas.

Além disso, “Não Respire – Contém Amianto” também mostra a luta de ativistas e autoridades para revogar a legislação que ainda permite a utilização do amianto na maior parte do país sob a tese do “uso seguro e controlado”, defendida pela indústria.

“Não Respire – Contém Amianto” é uma realização da Repórter Brasil, referência em direitos humanos e responsável pela produção de outras importantes obras audiovisuais, como os premiados documentários “Carne Osso – o Trabalho em Frigoríficos” (2011) e “Jaci – Sete Pecados de uma Obra Amazônica” (2014).

Acesse o site oficial do documentário: reporterbrasil.org.br/naorespire

Agenda – Sessões na 6a. Mostra Ecofalante de Cinema

• 02/06 – Sexta – 20h – Centro Cultural São Paulo

• 03/06 – Sábado – 18h – Cine Belas Artes

• 06/06 – Terça – 15h – Cine Belas Artes

• 11/06 – Domingo – 18h30 – Centro Cultural Cidade Tiradentes

Ficha Técnica

“Não Respire – Contém Amianto” é uma realização da Repórter Brasil.

70 minutos

Brasil, 2017

Direção: André Campos, Carlos Juliano Barros e Caue Angeli Fotografia: Caue Angeli Roteiro: André Campos e Carlos Juliano Barros Narração: Gustavo Engracia Trilha sonora original: Pedro Penna Mixagem de Áudio: Fernando Ianni Animações e videografismos: Bianca Rêgo, Jota Viklander e Lucas Fuse Design: Eugênia Pessoa Hanitzsch Assistente de Edição: Felipe Neves Montagem e Finalização: Caue Angeli Câmera Adicional: André Campos e Carlos Juliano Barros Agradecimentos especiais: Bill Ravanesi Realização: Repórter Brasil Coprodução: Onze:Onze Filmes

Contato: [email protected]