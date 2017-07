Nota da Polícia Civil do estado do Amazonas

“De acordo com o delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins, a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) e Delegacia Especializada de Polícia (DEP), ambas situadas no município de São Gabriel da Cachoeira, distante 852 quilômetros em linha reta de Manaus, possuí um delegado e um investigador de polícia, um servidor da guarda municipal e um servidor administrativo. A delegacia conta com o efetivo de 18 policiais militares que reforçam o apoio operacional naquele município.

Os detentos ficam divididos em oito celas, sendo uma destinada a mulheres, uma a menores infratores (quando determinado a custódia pela Justiça), e as outras a detentos do sexo masculino.

Quanto ao déficit de servidores públicos, há necessidade de um novo concurso público. A instituição pretende realizar o próximo concurso público regionalizado, direcionando os candidatos que passarem no certame para atuar no interior do Estado, evitando posteriormente o remanejamento dos mesmos para a capital.

Por outro lado, a instituição está aguardando a realização do cumprimento de decisão judicial, que vai permitir a nomeação de cerca de 300 candidatos, sendo 230 para o cargo de investigador e 70 para a função de escrivão, que foram prejudicados na prova de digitação do concurso da Polícia Civil, realizado em 2009. Esses candidatos entraram na Justiça e conseguiram uma medida judicial determinando que eles fizessem a Academia de Polícia para ingressar na instituição. “É de interesse da instituição Polícia Civil que esses candidatos sejam nomeados, pois já está entabulado que todos serão lotados no interior do Estado, o que ajudará em médio prazo a sanear a problemática de efetivo no interior do Amazonas”, destaca o Dr. Ivo.”