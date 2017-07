Nota Secretaria de Administração Penitenciária

“Aqui no Amazonas existe uma secretaria específica para unidades prisionais que custodiam presos e uma secretaria para cuidar das unidades socioeducativas, que é a Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (Sejusc).

Hoje a Seap administra 8 unidades prisionais no interior do Estado, nos outros municípios os presos ficam em delegacia. Em Coari, Humaitá, Itacoatiara, Maués, Parintins, Tabatinga e Tefé, os presídios são mistos, ou seja, abrigam homens e mulheres. Completando nossos presídios no interior temos outra unidade em Itacoatiara, sendo esta exclusivamente destinada para custodiar homens. Ressaltamos que nas unidades mistas os presos do sexo masculino e feminino não dividem a mesma cela e nem o mesmo pavilhão. Os presos são divididos por gênero, sem o contato uns com os outros, respeitando o que diz a lei sobre separação de pessoas de sexos diferentes.

Ressaltamos que em São Gabriel da Cachoeira a Seap não possui unidade prisional. Sobre os trabalhos desenvolvidos no local você deve procurar a assessoria da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).”