Julgamento de cacique Pataxó mobilizou indígenas de toda Bahia. Depois de 11 anos em prisão domiciliar, a sentença final foi dada para Joel Braz. Argumentando contra o cacique, o Ministério Público Federal acusou toda a etnia de promover o “terror”. Os Pataxó estão há anos fazendo as retomadas: ocupação de territórios tradicionais indígenas. Diversas entidades assinaram carta de repúdio à posição do MPF no caso. Saiba qual foi a decisão do júri.