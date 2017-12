Pechinchas, almoço a R$3 e ameaças: por dentro da Feirinha da madrugada

Gigante da indústria têxtil

O Brasil é o quinto maior produtor de vestuário do mundo. Mas, ao contrário de economias voltadas à produção para exportação, como a China e a Índia, o mercado brasileiro é predominantemente doméstico. “É por isso que a Feirinha cresceu: é uma alternativa para os produtores, que dão um jeito de vender mais diretamente”, diz o sociólogo Carlos Freire.

Ele destaca a transformação global da indústria de vestuário na década de 90, quando novas tendências da moda passaram a ser lançadas em curtos intervalos. Foi nessa época que as empresas terceirizaram suas costureiras, criando uma vasta rede de pequenas oficinas, que por usa vez foram gradualmente sendo ocupadas pelos imigrantes.

Enquanto servem comida às filhas Gabriela e Leila, de 1 e 7 anos de idade, um casal peruano conta que essa vida para eles é temporária: o plano é economizar dinheiro para voltar ao Peru. Mas não é fácil economizar quando eles podem perder um lote inteiro de trabalho a qualquer momento. Eles tentam driblar a polícia, e não é raro ver grupos de feirantes fugindo dos oficiais com as mercadorias, para depois voltarem segundos depois que a patrulha vai embora.

“Eu já estou totalmente acostumada”, diz Sanaé Chaanar, uma libanesa de 24 anos, ajeitando as camisetas sobre uma lona logo após uma patrulha passar. Alfa Dihllo veio da Guiné, tem 25 anos e parece menos confiante. “A vida era dura na África, mas aqui é difícil também”, admite. Com olheiras profundas, ele conta que a polícia levou 20 de seus guarda-chuvas há poucos dias. “Não tenho dinheiro, precisei de um empréstimo para comprar mais.”

Apesar do risco, uma barraca na calçada ainda é mais procurada do que uma loja no mercado oficial coberto, que fica no pátio do Pari. O galpão com 4.000 pontos de venda foi construído em 2006, dois anos depois do aparecimento da Feirinha, como uma tentativa de formalizar o comércio. Mas os vendedores estão voltando para as ruas. “Tivemos um box no galpão por cinco anos, mas agora vou arriscar neste ponto aqui na rua”, declara o boliviano Vicente Flores, de 41 anos, 14 deles no Brasil, enquanto ajeita sua barraca onde vende saídas de praia. “Tem mais muito mais movimento na rua e o aluguel é mais barato.”

A vida dos vendedores dentro do galpão também não é fácil. O local é gerido por uma associação que ganhou licitação e pode cobrar R$ 910 por mês dos vendedores. Se os 4.000 boxes estivessem alugados – o que não é o caso – a renda mensal do grupo chegaria a R$ 3,6 milhões. Mesmo assim, são acusados de extorquir os vendedores, exigindo aluguéis mais altos. O caso está sendo investigado pelo Ministério Público Federal e pela Câmara dos Vereadores, que abriu uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a Feirinha.

Há quem defenda o fechamento sumário de toda a Feirinha da Madrugada – galpão ou rua. O principal argumento é que, nas oficinas onde se costura os produtos vendidos ali estão alguns dos piores casos de trabalho escravo do setor, afirma o fiscal do trabalho Luís Alexandre de Faria. A principal estratégia do combate ao crime no Brasil é responsabilizar as empresas pelos casos flagrados nas oficinas. Mas, no caso da Feirinha, não é fácil encontrar os culpados. “É difícil [responsabilizar infratores] quando não há um empregador”, diz Faria.

Ele não se deixa levar pelo argumento de que a Feirinha pode ser um caminho para uma vida melhor. “Alguma coisa está muito errada em nossa sociedade se trabalhar 15 horas por dia em condições precárias for considerado como uma solução”, afirma.

Mas, graças à crescente crise econômica, é cada vez mais improvável que a Feirinha acabe. Não apenas imigrantes, mas cada vez mais brasileiros estão tentando a sorte nas ruas: Maria Aparecida Ferreira, de 46 anos, já teve uma oficina com 12 costureiras que faziam roupas de luxo para a Daslu. Depois que a proprietária foi condenada por fraude e sonegação fiscal, Maria Aparecida foi obrigada a ir para a calçada vender camisetas da Minnie.

Brasileiros ou imigrantes, tudo indica que a feira vai seguir crescendo pelas ruas do centro. Ao lado da estação do Brás, uma das centrais ferroviárias mais antigas do Brasil, um grupo muito unido de haitianos revende as roupas dos bolivianos com ínfimas margens de lucro. Há poucos dias, a Feirinha ainda não chegava até ali.

Essa matéria foi produzida em uma parceria entre a Repórter Brasil e o Guardian Cities