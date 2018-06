A indústria do suco de laranja

Processadoras de suco admitiram ao Cade a formação de cartel, pagaram multa e prometeram mudanças, mas agricultores e trabalhadores alertam que pouco mudou

Corte das horas in itinere é o impacto mais imediato da nova legislação, que também traz demissões, terceirizações e contratações intermitentes no campo

Com o nome na lista suja do trabalho escravo, Cutrale tem fazendas certificadas com o selo de “boas práticas” pela Rainforest Alliance

Em evento promovido pela Repórter Brasil, avaliação é que auditorias e certificações no campo ganham importância com reforma trabalhista, desde que sejam mais transparentes e construídas coletivamente