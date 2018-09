Íntegra da resposta do deputado federal Leonardo Picciani

“A respeito de seus questionamentos sobre a Agrobilara, a empresa esclarece que cumpre rigorosamente suas obrigações trabalhistas, o que não impede a existência de reclamações, como ocorre em companhias de vários segmentos, até mesmo de comunicação ou sindicatos, por exemplo. Quando há decisão da Justiça, a Agrobilara segue o que foi decidido. Atualmente, não há nenhuma ação trabalhista pendente contra a companhia. Convém ressaltar que o deputado Leonardo Picciani é apenas cotista da empresa e não participa de sua administração.

Quanto à demanda sobre a Agrovas, não houve condenação na Justiça. A empresa foi multada, mas recorreu judicialmente e foi inocentada no final do processo. O Ministério Público do Trabalho e a Agrovas firmaram um acordo pelo qual a agropecuária assumiu o compromisso de custear, por dois anos — prorrogados por deliberação da própria empresa –, um ciclo de palestras e seminários na região sobre garantias trabalhistas. A Agrovas foi, inclusive, considerada um modelo a ser seguido sobre essas práticas. Além disso, é importante notar que a Agrovas já existia quando foi adquirida pela família do deputado. Ela não está mais ativa porque foi incorporada à Agrobilara. O deputado Leonardo Picciani em nenhum momento foi citado na ação.”