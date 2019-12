Integra da resposta da Agronegócio Estrondo

Sobre a informação: Operação da Polícia Federal realizada em novembro levanta a suspeita de que a Agronegócio Estrondo também esteja envolvida na compra de sentenças judiciais em tribunais da Bahia



Nossa resposta. O Agronegócio Fazenda Cachoeira do Estrondo nega veemente envolvimento em atividades ilícitas com tribunais da Justiça.

Sobre a informação “a escalada da violência contra a comunidade geraizeira – com denúncias de agressões, intimidação com armas e até cerceamento de liberdade – praticados por seguranças da empresa privada Estrela Guia, contratada pela Estrondo”. Sobre a informação: “Em 2019, boletins de ocorrência mostram denúncias graves contra os seguranças da Estrela Guia que agem a mando dos proprietários da Estrondo: dois moradores baleados em datas distintas; roubo de gado e de uma torre

que permitia a comunicação da comunidade via wifi. Em outra ocasião, homens armados com fuzis – sem identificação ou mandado – invadiram casas em uma das comunidades à procura de suposta munição. Não encontraram.”

Nossa resposta: O Condomínio Cachoeira do Estrondo esclarece que desaprova atos de violência e esclarece que as equipes de vigilância contratadas visam garantir a segurança patrimonial e a integridade física de trabalhadores e moradores do empreendimento.

Prezando pela convivência pacífica que, historicamente, mantém com as comunidades do entorno, o empreendimento busca regularizar a propriedade de posseiros desde 2010. Após o ingresso da ação judicial sobre a posse das terras, no entanto, o empreendimento passou a ser alvo de diversos ataques e invasões de propriedade, roubos de cercas, equipamentos e armamentos, destruição do patrimônio (guaritas e

sedes de fazenda), agressões, intimidações, cárcere privado e ameaças de morte a funcionários de empresas do empreendimento. Com isso, ainda em 2010 contratou, para fazer a segurança patrimonial do empreendimento, a empresa privada Estrela Guia, cuja equipe de segurança atua absolutamente dentro da legalidade. Todos os atos de violência foram devidamente registrados em Boletins de Ocorrência (BOs) na Polícia Civil de Formosa do Rio Preto. Em vários desses BOs, os posseiros admitem alguns crimes. É importante esclarecer que todos os ataques ocorreram fora

do perímetro de 43 mil hectares determinado na decisão judicial.

Sobre o trecho da reportagem: Procurada, a Agronegócio Estrondo não se manifestou.

Nossa resposta: O Agronegócio Cachoeira do Estrondo esclarece que recebeu e-mail da repórter 02.12.19, para [email protected], às 20h40. Desde a manhã do dia 03.12.19 tentamos vários contatos sem sucesso no celular e no

e-mail da repórter.

Sobre a informação: Em 2014, uma das holdings da Estrondo, Delfin Rio S/A – Crédito Imobiliário foi multada em R$ 201 mil pelo governo do Estado por fornecer informações falsas sobre a preservação da reserva legal da propriedade – área que não pode ser desmatada.



Nossa resposta: O Agronegócio Cachoeira do Estrondo esclarece que ocorreu uma pequena divergência no cadastramento de uma divisa com um vizinho, o cadastro foi devidamente retificado, com a área da Delfin Rio S/A devidamente regular quanto a legislação ambiental.

Sobre o trecho: A reportagem flagrou, à época, que a Estrondo ergueu guaritas em vias de acesso às comunidades. Estradas foram fechadas com portão e trancadas com cadeados pelos seguranças armados. Para passar, moradores da comunidade eram obrigados a se identificar e dizer para onde vão e quando voltam.

Nossa resposta: A administração do empreendimento Cachoeira do Estrondo nega que tenha instalado guaritas ou impedido acesso em vias públicas. O controle de acesso ocorre somente a algumas estradas construídas e mantidas com recursos privados, todas atestadas pela Prefeitura de Formosa do Rio Preto como sendo estradas privadas. Nesses locais, deve haver autorização do proprietário para circulação.