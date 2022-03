Íntegra das respostas da Prefeitura de Guarulhos

Acesse o especial Mapa da Água aqui

Guarulhos



A Secretaria da Saúde por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) participa do Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Vigiagua), que consiste no conjunto de ações adotadas continuamente pelo setor para garantir à população o acesso à água em qualidade compatível com o padrão de potabilidade.



O SISAGUA é um instrumento do Vigiagua que tem como finalidade auxiliar o gerenciamento de riscos à saúde a partir dos dados gerados rotineiramente pelos profissionais do setor saúde (Vigilância) e responsáveis pelos serviços de abastecimento de água (Controle) e da geração de informações em tempo hábil para planejamento, tomada de decisão e execução de ações de saúde relacionadas à água para consumo humano.



Nenhuma das substâncias mencionadas: Trihalometanos, Ácidos haloacéticos e 2, 4, 6-Triclorofenol foram detectadas acima do volume máximo permitido, na água dos sistemas de abastecimento de água do município de Guarulhos, nas datas mencionadas e posteriores.



Os responsáveis pelos sistemas de abastecimento de água no município deverão, sempre que detectado qualquer parâmetro insatisfatório, realizar a correção dos mesmos, através de ações corretivas e preventivas e comunicá-las às autoridades de saúde pública.



A Vigilância Sanitária realiza mensalmente, diversas coletas e envio de amostras para análises laboratoriais, de forma a garantir a qualidade da água distribuída no município. As coletas de água são realizadas de forma amostral e preventiva. Atualmente, verificamos após a conclusão das análises laboratoriais um índice de amostras satisfatórias compatível com o padrão estabelecido na legislação vigente. Não foram detectados, cloro acima do limite nas amostras realizadas, na água dos sistemas de abastecimento de água do município.



Caso exista alguma amostra insatisfatória verificada após resultados das coletas realizadas, ou após análise do SISAGUA, tais resultados subsidiam as ações das autoridades sanitárias que, de forma imediata, tomam as providências necessárias para a correção sempre pensando na saúde da população.