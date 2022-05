Íntegra das notas e posicionamentos da Sucafina, Lavazza, Rothfos Corporation, Falcon Coffees, ﻿List + Beisler e Cocatrel

Por Daniel Giovanaz |

Respostas enviadas à Repórter Brasil referentes à matéria ‘Multinacionais do café ignoram denúncias e mantêm compras de fornecedores ligados a fazendas com trabalho escravo’

Sucafina

A Sucafina tem tolerância zero com todas as formas de trabalho forçado, incluindo o trabalho infantil. A natureza fragmentada de nossa cadeia de fornecimento de café significa que nossos compromissos políticos são frequentemente desafiados e estamos sempre trabalhando para melhorar as ferramentas à nossa disposição para combater más práticas.

Embora nunca nos envolvamos conscientemente com partes que desrespeitam políticas trabalhistas e de direitos humanos ou nosso Código de Conduta, sempre trabalharemos com agricultores que tenham desejo genuíno de melhorar. Estamos orgulhosos do trabalho que fazemos em sustentabilidade e continuaremos a usar nossa posição como parceiro da cadeia de suprimentos para defender o fornecimento responsável.

No Brasil, nós verificamos nossos fornecedores e parceiros por meio do banco de dados público administrado pelas autoridades brasileiras (cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas à escravidão, mais conhecido como “Lista Suja do Trabalho Escravo”, emitido pelo Ministério do Trabalho).

Além disso, implementamos políticas e soluções para rastrear ainda mais nossos fornecedores (mesmo que não estejam declarados na “Lista”):

– Código de Conduta do Grupo baseado nos Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos.

– Visitamos regularmente nossos fornecedores em campo para nos certificarmos de suas condições éticas de operação.

– Todos os nossos contratos contêm uma cláusula específica (entre outras) sobre trabalho forçado, que todos os fornecedores devem concordar em cumprir se quiserem trabalhar conosco.

Nos últimos doze meses, realizamos as seguintes ações para fortalecer ainda mais nosso controle sobre questões de direitos humanos:

– Encomendamos uma revisão externa completa das políticas existentes;

– Aprimoramos nossa política trabalhista e de direitos humanos;

– Atualizamos nosso Código de Conduta do Fornecedor;

– Realizamos sessões de formação online sobre direitos humanos para sensibilizar os colaboradores para os desafios dos direitos humanos (incluindo uma sessão organizada pelo CEO do Grupo);

– Nos engajamos com a Associação Suíça de Comércio e Café (SCTA) e com a Secretaria de Estado para Assuntos Econômicos (SECO) para financiar projetos de due diligence em direitos humanos na Colômbia;

– Reformulamos totalmente nosso mecanismo global de reclamações e denúncias em 100% dos locais em todo o mundo para disponibilizá-lo anonimamente a todos os nossos stakeholders.

Estamos conscientes de que devemos fazer mais coletivamente para resolver esse problema sistêmico, e não podemos fazer isso sozinhos. A indústria cafeeira, os governos, as ONGs e a sociedade civil devem trabalhar juntos para enfrentar os problemas.



Lavazza

O último lote de café adquirido pelo Grupo Lavazza da cooperativa Cocatrel (Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas) foi feito em fevereiro de 2021 – antes da publicação de sua reportagem –, com embarque em outubro de 2021.

O Grupo está fazendo todas as investigações e avaliações cabíveis sobre a Cocatrel, que é um fornecedor muito marginal para o Grupo Lavazza, representando 1% do total de café comprado no Brasil.

No Grupo Lavazza nos comprometemos a respeitar, proteger e promover os Direitos Humanos: é algo inegociável para nós. Temos tolerância zero com violações de direitos humanos e nos esforçamos para alcançar o mais alto padrão de atendimento às pessoas, com o máximo compromisso e os melhores recursos disponíveis.

Além disso, tendo em vista o apoio da empresa à Agenda 2030 da ONU e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Lavazza identificou o Objetivo 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico) e o Objetivo 12 (Consumo e Produção Sustentáveis) como prioritários, com o compromisso de persegui-los no desenvolvimento de sua estratégia de negócios e em todos os programas de sustentabilidade.

Globalmente, o negócio da Lavazza é baseado em uma cadeia de suprimentos e compras responsável. Em 2017, atualizamos o Código de Conduta do Fornecedor com a introdução dos Direitos da Criança e Princípios Empresariais desenvolvidos pela Unicef, Save The Children e UN Global Compact. No mesmo ano, revisamos os critérios de RSC (Responsabilidade Social Corporativa) para qualificação de fornecedores, que são mais uma ferramenta para garantir a compatibilidade com os padrões estabelecidos por nosso Grupo.

Com base nesses princípios e nos expressos no Código de Conduta para Fornecedores da Lavazza, desde 2016 todos os nossos fornecedores de café verde são convidados a reconhecer e confirmar que nenhum café para a Lavazza vem de plantações incluídas na “Lista de Transparência sobre Escravidão Contemporânea no Brasil” emitida pela Danwatch, nem por plantações ou fornecedores que não cumpram integralmente a lei. Podemos confirmar que também a Cocatrel reconheceu, aceitou e assinou as condições dos referidos documentos.

Este compromisso é renovado continuamente, envolvendo colaboradores, associados e cadeias de fornecedores, mas também parcerias: com instituições locais nos países produtores; com organizações de destaque como Save The Children – parceira da Lavazza há 20 anos –, Rainforest Alliance e Oxfam, além da International Coffee Partners e Global Coffee Platform.

No Brasil, em particular, em Minas Gerais, em 2018, iniciamos um projeto com a Global Coffee Platform, uma associação multissetorial de produtores de café, comércio, torrefadores, varejistas, padrões de sustentabilidade e sociedade civil, governos e doadores, unidos sob uma visão comum para trabalhar coletivamente em prol de um setor cafeeiro próspero e sustentável para as próximas gerações.

O nome desse projeto é “Iniciativa de Ação Coletiva de Bem-Estar Social”: é um projeto inovador e plurianual para melhorar as condições de vida e de trabalho dos cafeicultores e trabalhadores das regiões produtoras de café de Minas Gerais e Espírito Santo. A iniciativa visa: identificar e mudar práticas sociais que causam condições degradantes de trabalho; aprimorar a educação, conscientização e colaboração para melhorar as condições de trabalho; monitorar o progresso e o impacto usando ferramentas de campo e sistemas de gerenciamento de informações; criar benefícios de longo prazo em nível de campo para cafeicultores e trabalhadores.

Essa iniciativa é moldada pela Plataforma Global do Café Brasil, com coordenação do Cecafé (Conselho dos Exportadores de Café do Brasil) e do InPACTO (Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo).

Além disso, em 2020 a Lavazza decidiu utilizar um sistema externo para monitorar o desempenho de sustentabilidade dos fornecedores: a plataforma EcoVadis. Isso permite que as empresas monitorem o desempenho de sustentabilidade de seus fornecedores, gerenciem os riscos da cadeia de suprimentos e proponham planos de melhoria aos próprios fornecedores. A EcoVadis envia questionários personalizados aos fornecedores com base em indicadores específicos, como número de trabalhadores, país de origem e setor de commodities. Com base nas respostas e na documentação e no recurso de observação 360°, os fornecedores recebem uma pontuação geral sobre o desempenho da empresa, bem como uma pontuação específica em questões de sustentabilidade.

Por fim, caso um de nossos fornecedores se envolva em conduta contrária às nossas políticas e códigos de conduta, após verificações oportunas e apropriadas, implementaremos atividades de suporte e corretivas e, em caso de feedback negativo, excluiremos imediatamente esse fornecedor de nosso fornecimento cadeia.



Rothfos Corporation/NKG

Nós, como Neumann Kaffee Gruppe (NKG), estamos cientes de nossas responsabilidades nos países em que operamos. Sempre agimos com respeito e em conformidade com os direitos fundamentais e a legislação nacional.

A NKG não tolera nenhuma forma de violação de direitos humanos, como trabalho forçado, incluindo tráfico de pessoas e práticas análogas à escravidão. A NKG está empenhada em eliminar o trabalho forçado e qualquer outra forma de violação dos direitos trabalhistas em nossa esfera de influência.

Nenhuma empresa da NKG, incluindo a Rothfos Corporation, compraria conscientemente café produzido por fazendas que violam direitos humanos ou leis locais. Nossos parceiros comerciais locais Nutrade e Cocatrel garantiram que não comercializam café de produtores que estão na “Lista Suja”. As relações comerciais com os fornecedores da lista são encerradas automaticamente. Além disso, nenhum relacionamento será estabelecido com tais fornecedores após a publicação da lista.

Desde 2017, nós, como NKG, escrevemos nossos valores e crenças como base de nossos negócios em nosso Código de Conduta NKG. Isso é parte integrante de nossa cultura corporativa orientada a valores.

Para continuar cumprindo nossa responsabilidade por um setor cafeeiro sustentável e em crescimento no futuro, lançamos, entre outras coisas, o Programa de Negócios Responsáveis ​​da NKG. O programa estabelece metas específicas que definem práticas de negócios responsáveis ​​e sustentáveis ​​na NKG.

Um dos nossos principais objetivos é “aumentar o impacto em nossas cadeias de suprimentos”. A NKG está comprometida em criar transparência e sustentabilidade em nossas cadeias de fornecimento de café. Nosso programa NKG Verified, por exemplo, inclui rastreabilidade e atendimento a critérios críticos, como piores formas de trabalho infantil, trabalho forçado e desmatamento.

Além disso, para promover a responsabilidade por nossas cadeias de suprimentos convencionais, estamos introduzindo nosso Programa de Integridade da Cadeia de Suprimentos (SCIP). O programa segue uma abordagem sistemática para trabalhar com nossos principais fornecedores em condições de trabalho justas nas origens e envolve o compromisso com valores compartilhados, avaliações de riscos de direitos humanos, acordos sobre medidas de melhoria e acesso a um mecanismo de reclamação para grupos e pessoas que enfrentam direitos humanos violações relacionadas ou causadas pelas atividades da NKG.



Falcon Coffees

Desde que recebemos o contato da Repórter Brasil, tomamos as seguintes medidas:

– Geramos um relatório de nosso banco de dados de rastreabilidade para identificar todos os cafés que compramos desta fazenda e cooperativa (Cocatrel).

– Enviamos imediatamente para a liderança da cooperativa uma série de perguntas sobre suas reações, ações, comunicação interna, comunicação externa e políticas dentro da cooperativa sobre assuntos de tamanha gravidade.

– O diretor-geral de nosso escritório nos EUA se reuniu com um representante sênior da Cocatrel no dia 9 de abril, para discutir o assunto pessoalmente.

Se a Falcon continuará comprando café de uma cooperativa em um caso como esse, dependerá das circunstâncias, das políticas das cooperativas e, crucialmente, de sua resposta a tais descobertas ou alegações. Até então, a Falcon desconhecia a reportagem (uma das perguntas à cooperativa é por que, como compradores, não fomos informados imediatamente).

Organizações de produtores, como cooperativas, podem ter grande número de membros. Segundo o site da Cocatrel, eles têm 7 mil membros. Trabalhamos com um sindicato de cooperativas na Etiópia que, em certa época, afirmou ter mais de 300 mil agricultores associados. Como você sabe, a área geográfica que essas organizações cobrem não é apenas enorme, mas muitas vezes montanhosa, com infraestrutura rodoviária precária.

Garantir que cada fazenda membro de uma cooperativa esteja em conformidade pode ser um desafio logístico. Com isso em mente, se uma única fazenda ou pequeno grupo de fazendas infringir as leis locais ou internacionais, ou mesmo as regras de suas próprias organizações, como a Falcon, não pretenderemos punir todos os outros agricultores da cadeia de suprimentos, cortando todas as relações com a organização guarda-chuva. Nossos contratos de compra são frequentemente usados ​​para garantir o financiamento pré-colheita, crucial para essas comunidades.

Esperamos que a organização de produtores em tais circunstâncias se comunique de forma clara e honesta, tome medidas contra aqueles que violaram as regras/leis e adote uma postura visível para evitar a recorrência dessas violações/crimes. Se detectarmos uma falta de responsabilidade (por parte deles) ou uma negação intencional ou evasão de responsabilidade, procuraremos encerrar o relacionamento. Este é realmente um passo final, pois, em última análise, é o bem-estar dos agricultores que nossas relações comerciais pretendem beneficiar.

Nossos registros refletem que nunca compramos café da fazenda mencionada. Isso também nos foi confirmado por escrito pela cooperativa Cocatrel.

A Falcon atualmente fornece café de 26 países produtores ao redor do mundo. Nós rastreamos nossos volumes certificados/verificados e rastreáveis ​​a cada ano. Atualmente, estamos em 87%. Embora nosso objetivo seja chegar a 100%, não temos certeza se o faremos. Por exemplo, nos últimos seis anos, trabalhamos com 6 mil famílias de pequenos agricultores vulneráveis ​​no leste da República Democrática do Congo, em parceria com a ONG Iniciativa do Congo Oriental. O leste do Congo é uma zona de guerra na maior parte do tempo. Conseguir que os auditores coletem dados confiáveis ​​é um desafio. A maioria das empresas de auditoria terceirizadas não enviaria funcionários para lá por motivos de segurança. Então, embora inicialmente não pudéssemos contar esse café como certificado ou rastreável, por meio dessa parceria triplicamos a renda familiar dessas famílias.

Como vocês podem imaginar, estamos profundamente orgulhosos desse resultado.

Em relação ao Brasil e especificamente à Cocatrel, a maior parte do café que compramos é certificada pela Fairtrade e Rainforest Alliance. O saldo de nossas compras da Cocatrel são cafés especiais provenientes de fazendas de propriedades exclusivas. Embora as certificações sejam importantes de várias formas, elas não são garantia contra más práticas, mesmo que as fazendas sejam auditadas.

A Falcon desenvolveu um banco de dados rastreável que chamamos de Blueprint Database. Nós o utilizamos para coletar dados básicos e transacionais em nossas cadeias de suprimentos. É por esta razão que podemos executar um relatório do nosso banco de dados para ver se adquirimos café desta fazenda.

Portanto, a resposta é sim: por meio dos sistemas de certificação e de nosso próprio banco de dados de rastreabilidade, trabalhamos constantemente para atualizar nossos recursos de rastreabilidade. Acreditamos que o advento de tecnologias digitais novas, mais baratas e mais fáceis de implantar só pode melhorar a visibilidade das cadeias de suprimentos ao longo do tempo.

A Falcon elaborou um documento que todos os fornecedores devem assinar, contendo todos os padrões de conformidade exigidos dos fornecedores. É o que chamamos de Diretrizes para Fornecedores.

Tentamos visitar pessoalmente cada um de nossos fornecedores pelo menos uma vez a cada dois anos, se não todos os anos. Devido à pandemia, isso não é possível desde março de 2020.

Embora possamos não acertar 100% das vezes, nossa intenção se baseia em assumir a responsabilidade sobre como nosso trabalho impacta as comunidades e o meio ambiente.

* Resposta complementar enviada dois dias depois, em 14 de abril de 2022:

Tivemos uma reunião com a Cocatrel pessoalmente e revisamos seus processos e protocolos internos (incluindo a funcionalidade de seu Warehouse Management System para bloquear e segmentar agricultores específicos).

Eles confirmaram nossas descobertas por meio de nosso sistema de rastreabilidade de que nenhum café do agricultor mencionado no artigo foi vendido para a Falcon.



List + Beisler

E-mail respondido pelo sócio-gerente da empresa, Philip von der Goltz:

Nunca tínhamos ouvido falar da reportagem publicada por sua equipe até agora. Com todo respeito, há uma infinidade de artigos – verdadeiros ou falsos, bem ou mal escritos, bem ou mal apurados ​​– publicados quase a cada segundo. Por que alguém em outra parte do mundo leria exatamente a sua reportagem, escrita em uma língua estrangeira (brasileiro [sic]) e publicada em um país diferente (Brasil)?

A List + Beisler possui um código de conduta claro compartilhado com fornecedores e seguido por todos os parceiros de negócios. O código de conduta proíbe qualquer forma de condições de trabalho que infrinjam a legislação nacional (no caso, brasileira) e que não estejam de acordo com as convenções formuladas pela Organização Internacional do Trabalho (OIT). Além disso, aderimos à Declaração de Direitos Humanos da ONU, à Convenção da ONU sobre o Direito da Criança e aos Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos.

Além disso, o código de conduta abrange outros aspectos sociais e ecológicos. A sustentabilidade é um componente central do DNA da List + Beisler.

A List + Beisler nunca comprou café das fazendas mencionadas na reportagem. Entraremos em contato com a Coopecitrus e os confrontaremos com suas alegações.



Cocatrel

“A COCATREL informa a todos os seus parceiros de negócios que o Sr. Job Carvalho de Brito Filho, inscrito no CPF: XXX.XXX.XXX-XX ´[número removido pela Rep´órter Brasil], fazenda Laranjeiras, faz parte de seu quadro de associados e que se encontra temporariamente suspenso do Mapa da Parceiros da Cocatrel/CDT (Cocatrel Direct Trade) e de seu quadro de Certificações, tendo em vista seu envolvimento em uma fiscalização trabalhista ocorrida entre os dias 23 a 30 de julho de 2021 em sua fazenda de café no município de Ilicínea, ora em investigação. Trata-se de uma suspensão temporária, até que o processo seja concluído pela fiscalização.

A Cocatrel salienta por meio de todas as suas mídias impressas e digitais, bem como pessoalmente através dos integrantes do seu Departamento Técnico e de seu Departamento de Sustentabilidade que frequentemente orienta seus associados sobre a importância e a necessidade de que todas as normas ambientais e sociais e todas as obrigações legais vigentes a respeito do assunto sejam respeitadas e as melhores práticas sejam adotadas”.

O setor de exportações da Cocatrel também informou à reportagem que a exclusão do cafeicultor Job Carvalho de Brito Filho do sistema de cafés certificados e exportação da cooperativa foi realizada no dia 7 de agosto, mas que ele segue com autorização para armazenar sua produção na cooperativa.

