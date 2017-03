Resposta do Grupo Pão de Açúcar

Nota do Grupo Pão de Açúcar em resposta a questionamentos enviados pela reportagem “Tramontina comprou madeira de serraria flagrada com trabalho escravo”

“O GPA [Grupo Pão de Açúcar] tem como pilar estratégico em sua política de sustentabilidade o controle e a verificação da cadeia produtiva com base nos mecanismos existentes, como programas internos e acordos dos quais a empresa é signatária, a exemplo do Pacto para Erradicação do Trabalho Escravo (InPacto, relacionado ao Instituto Ethos).

Em decorrência desse compromisso, o GPA acionou a Tramontina para prestar esclarecimentos sobre a denúncia. Tão logo isso ocorreu, a empresa apresentou documentos comprovando o descredenciamento imediato da madeireira citada, ainda em 2015, bem como as ações adotadas na garantia dos produtos comercializados. O GPA reforça que não identificou qualquer comercialização dos produtos Tramontina produzidos com a madeireira envolvida e que permanece acompanhando e avaliando a realização do plano de ação adotado pelo fornecedor.”

