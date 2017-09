21 pontos da reforma trabalhista que ainda podem ser revertidos

(art. 443 e 452-A – veto total ou melhor regulamentação)

A “jornada zero hora” é o caso do trabalhador que assina um contrato de trabalho intermitente com uma empresa, fica à disposição do empregador, mas recebe apenas pelas horas trabalhadas. Esse ponto foi alvo de críticas dos senadores, e o Planalto promete retirar a multa (prevista no art.452-A, parágrafo 4º do texto sancionado) nos casos em que o trabalhador é convocado para o trabalho e não aparece. O rascunho da medida provisória também afirma que a empresa não pode demitir um funcionário e recontratá-lo como intermitente por 18 meses.

Força Sindical sugere veto total aos artigos. A UGT (União Geral dos Trabalhadores) defende melhor regulamentação do trabalho intermitente, limitando as empresas a terem, por exemplo, apenas 10% da sua mão de obra com esse tipo de jornada – ou limitando ao primeiro emprego (jovens). A UGT também sugere que, independentemente da quantidade de horas trabalhadas, o menor valor que o trabalhador pode receber é o salário mínimo.