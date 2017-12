Nota Prefeitura de Formosa do Rio Preto

Em resposta à solicitação de entrevista com o prefeito de Formosa do Rio Preto, Termosires Neto, informamos que a Administração Municipal de Formosa do Rio Preto tomou conhecimento por meio de fotos que circulam em um aplicativo de mensagens de celular sobre o suposto fechamento de vias públicas pelo Agronegócio Estrondo.

De acordo com relatos de populares, foi interditada há aproximadamente cinco anos a estrada que dá acesso à localidade de São Pedro, na região dos Gerais do Rio Preto, através do Riachão do Ouro e o trecho de outra via – que dá acesso às comunidades dos Gerais, passando pela localidade de Cachoeira – teria sido fechada há aproximadamente 3 anos. Sendo que essa mesma estrada teria sofrido, supostamente, uma nova interdição há cerca de dois meses em outro trecho por onde passavam moradores da Cacimbinha. Também se tem a informação de que além de guarita e barreira, o empreendimento estaria vistoriando veículos de moradores, limitando ou até mesmo impedindo a passagem de alguns moradores, em virtude do conflito existente com os geraizeiros. A Procuradoria Geral do município já foi acionada para averiguar e avaliar a situação e o gestor solicitou que sejam relacionadas as medidas legais cabíveis e também determinou que sejam acionados os órgãos competentes a fim de garantir o direito de ir e vir das comunidades dos Gerais do Rio Preto, bem como a segurança dos moradores.