Íntegra da nota da Spal sobre inclusão na lista suja

Resposta enviada pela fabricante da Coca-Cola à reportagem “Via Veneto, fabricante da Coca-Cola e outros 48 nomes entram na ‘lista suja’ do trabalho escravo”

“A SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A. não comenta acerca de processos administrativos ou judiciais em andamento.

A empresa esclarece que sempre operou com responsabilidade social, comprometida com a qualidade de vida e bem-estar de seus colaboradores, oferecendo-lhes condições de trabalho que respeitam a legislação vigente. Sua atuação é e sempre foi pautada no cumprimento rigoroso das leis trabalhistas e das políticas de direitos humanos vigentes.”

