Íntegra da nota da Raízen

“A Raízen informa que incentiva os seus fornecedores a adotarem as melhores práticas e respeitarem as leis trabalhistas. O mercado já apresenta significativa evolução com investimentos pesados em tecnologia e forte avanço nas esferas social, ambiental e econômica. Quando identificadas questões pontuais de fornecedores que escapam a essas diretrizes, estas são imediatamente tratadas e sanadas, consolidando os exemplos positivos empregados pela companhia. A Raízen, inclusive, ressalta que a fiscalização citada não envolveu seus funcionários e prestadores de serviços, mas reitera seu compromisso com o setor ao buscar o engajamento de fornecedores de cana e associações para o cumprimento da legislação. Importante destacar que o consórcio de fornecedores alvo de fiscalização já adequou as condições de alojamento oferecidas aos trabalhadores.”

Leia mais na matéria: “Exaustos, trabalhadores cortavam 22 toneladas de cana por dia para Raízen“.