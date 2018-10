Íntegra da nota da Spal sobre inclusão na lista suja

Resposta enviada pela fabricante da Coca-Cola à reportagem “Via Veneto, fabricante da Coca-Cola e outros 48 nomes entram na ‘lista suja’ do trabalho escravo”

“A companhia reforça que segue acordo coletivo regulando a carga horária e o pagamento de remuneração extra. Também adota um plano de otimização de processos com o objetivo de ajustar a duração do período de trabalho dos colaboradores de distribuição, o que inclui saídas escalonadas, revisão da malha logística e monitoramento das rotas, entre outras.

Ressalta ainda que sempre operou com responsabilidade social, comprometida com a qualidade de vida e bem-estar de seus colaboradores, oferecendo-lhes condições de trabalho que respeitam a legislação vigente. A atuação da empresa é e sempre foi pautada no cumprimento rigoroso das leis trabalhistas e das políticas de direitos humanos.

A Spal Indústria Brasileira de Bebidas S.A. informa que já adotou as medidas judiciais cabíveis acerca do tema.”

