Íntegra das respostas dos candidatos que receberam doação de infratores ambientais

Resposta do candidato ao Senado Luis Carlos Heinze

Repórter Brasil – Na avaliação do candidato, receber financiamento de pessoas autuadas por crimes ambientais não pode expô-lo a futuros conflitos de interesses, caso seja eleito para o senado e precise legislar sobre temas relacionados ao meio ambiente?

Luis Carlos Heinze – Sempre desempenhei um trabalho sério e comprometido com meus eleitores, estado e país. Durante uma campanha eleitoral e tão curta como esta que estamos vivenciando, não há como solicitar certidões negativas aos doadores, se possuem ou não multas ou se praticaram algum outro crime. As doações são legais conforme prevê a legislação vigente. Além disso, meu trabalho na questão ambiental não é de hoje. Me elegi, já para meu primeiro mandato, com o objetivo de conciliar a preservação ambiental com a necessária produção de alimentos e a geração de empregos.

Repórter Brasil – Como foi a experiência do deputado de receber uma grande quantia de sete empresas nestas condições, na campanha de 2014, e depois ter que legislar sobre temas de interesse deste setor durante seu mandato?

Luis Carlos Heinze – Nunca trabalhei para reverter multas tampouco legislei em defesa de empresas. Minha atuação é pelos brasileiros, para dar ao país condições de crescimento e desenvolvimento econômico. Minhas ações para reformular o injusto Código Florestal não começaram em 2014. A luta para reverter a insustentabilidade econômica do país teve início há quase 20 anos. Inspirado pelo discurso de ONGs estrangeiras, o governo pretendia promover o desemprego de 20% a 40% dos brasileiros.Só nas regiões Sul e Sudeste seriam confiscados mais de 17 milhões de hectares de terras produtivas a título de reserva legal. Um absurdo sem tamanho e totalmente fora do contexto mundial contemporâneo. Hoje temos a mais avançada lei ambiental do planeta e, no Senado, manterei essa mesma atuação, independente de doações para campanha.”

Resposta do candidato ao governo de Goiás, Ronaldo Caiado:

“Todos os doadores estão registrados no site do TRE-GO, com nome, CPF e valor

As doações estão sendo feitas de acordo com a legislação eleitoral e por pessoas que acreditam na necessidade de mudança em Goiás e então se dispõem a ajudar a campanha também financeiramente. Todas as regras eleitorais estão sendo rigorosamente cumpridas, como se pode observar do site do TRE-GO.”

Resposta do candidato ao governo de Mato Grosso, Pedro Taques

“Conforme a própria pergunta, os doadores da nossa campanha foram autuados pelos supostos crimes. Autuação é o ato inicial pelo qual se começa um processo judicial ou administrativo. Sendo ex-procurador da República e defensor dos dispositivos constitucionais, não posso condenar quem quer que seja antes de exercido o devido processo legal, que inclui o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Também no Ministério Público, tive a oportunidade de atuar firmemente combatendo o trabalho escravo e os crimes ambientais. No Congresso Nacional, como Senador da República, trabalhei nas duas causas, inclusive na discussão e aprovação do Novo Código Florestal.

No Governo de Mato Grosso também atuamos para combater os crimes contra as nossas florestas, para garantir o desenvolvimento do nosso Estado com sustentabilidade e inclusão social e, também, para assegurar aos trabalhadores condições dignas de trabalho. Não compactuamos, não compactuaremos com ilícitos e seguiremos agindo com independência e obediência às leis.”

