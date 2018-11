Íntegra da nota da Jacobs Douwe Egnerts (JDE)

Nós, da JACOBS DOUWE EGBERTS (JDE), companhia global de cafés e detentora das marcas Pilão, L’OR, Café do Ponto, Caboclo, Damasco, Seleto, Café Pelé e Moka gostaríamos de informar que temos ciência do fato ocorrido no Quilombo Campo Grande, no município de Campo do Meio (MG). Como vimos em publicação recentemente sobre o tema, esclarecemos que a JDE não está comprando cafés da Terra Forte, ao contrário da informação que está sendo replicada em alguns meios de comunicação e nas redes sociais.

Temos um rigoroso Código de Conduta do Fornecedor que exige cumprimento de uma série de padrões corporativos, embasados na legislação vigente no país e no compromisso ético e social. Esta mesma informação está sendo esclarecida a todos os nossos consumidores por meio do SAC e das Redes Sociais de nossas marcas.

Leia mais na matéria “Usina que deu calote trabalhista tenta retomar terra ocupada por ex-funcionários há 20 anos“.