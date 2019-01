Íntegra da nota da Nestlé e da Danone

Íntegra da resposta da Nestlé

A Nestlé Brasil e a Dairy Partners Americas Brasil (DPA) não toleram violações aos direitos humanos de qualquer natureza, incluindo aquelas que envolvam as relações de trabalho. Ambas as empresas estão comprometidas em garantir que as cadeias de valor nas quais atuam atendam estritamente à legislação referente ao tema.

Em julho de 2018, ao se deparar com um caso que apontava possíveis irregularidades nas relações trabalhistas de um microdistribuidor de produtos na região metropolitana de São Paulo, as empresas encerraram o relacionamento comercial com o estabelecimento. Além disso, Nestlé e DPA aprimoraram medidas para contribuir no combate ao trabalho em condições irregulares.

Desde então, Nestlé e DPA atuam na execução de iniciativas que contribuem com o combate ao trabalho em condições irregulares.

Nestlé Brasil e DPA sempre estiveram comprometidas em atuar em conformidade com a legislação bem como com os princípios universais de respeito aos direitos humanos e, desta forma, ratifica sua cooperação com o Ministério do Trabalho para a prevenção, identificação e solução de irregularidades.

Íntegra da resposta da Danone

A Danone Brasil repudia qualquer forma de trabalho que contraria os direitos trabalhistas e informa que a Danone Essential Dairy & Plant-Based não tem relação comercial com o microempresário, que adquire os produtos por meio de seus clientes ocasionais. A Companhia ressalta que tem trabalhado em parceria com o Ministério do Trabalho no sentido de divulgar as melhores práticas da Companhia e de ser um agente ativo contra toda e qualquer prática de trabalho escravo junto às mais de 10 mil empresas que integram a complexa rede varejista que comercializa seus produtos.

Vale destacar que a Empresa, além de cumprir a legislação vigente em suas operações, já conta também com mecanismos de prevenção e combate ao trabalho escravo em sua cadeia de fornecedores de insumos e serviços, para assegurar as condições adequadas de trabalho.

A Danone reitera seu compromisso com a legislação vigente e reforça seu comprometimento na prevenção e combate ao trabalho escravo em sua extensa cadeia produtiva.