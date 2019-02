Em luto e com ódio da Vale, Brumadinho teme futuro sem mineração

A dependência da cidade com a mineração se explicita tanto nas falas tensas dos moradores quanto nos números frios do orçamento. A Vale é não só a maior empregadora da cidade, como também essencial para as suas finanças. A compensação ambiental paga pela empresa em 2018, de R$ 35,6 milhões, respondeu por um quinto da arrecadação do município. Isso sem contar os impostos pagos diretamente à prefeitura.

Com o dinheiro da mineração, Brumadinho se tornou uma cidade relativamente rica, mas totalmente dependente da extração de minério. Toda mina, porém, acaba um dia, e por isso o dinheiro dos royalties do minério de ferro deveriam ter sido usados para criar uma alternativa econômica, na visão de Bruno Milanez, professor de geografia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Isso nunca aconteceu. Segundo o pesquisador, os royalties costumam ser torrados em gastos obrigatórios da prefeitura, e não na preparação para uma via econômica alternativa.

O próprio prefeito de Brumadinho mostrou, em diferentes entrevistas, que a cidade não tem perspectiva. “Se a gente perder essa arrecadação, não vamos conseguir atender nem os serviços básicos”, disse Neném da Asa (PV) em entrevista coletiva realizada na semana seguinte ao desastre. O prefeito também afirmou que exigiu da Vale a não demissão de nenhum funcionário. Ele continua sem resposta da empresa a este respeito.

‘ Consegui tudo com a mineração’

A família de Jaime tornou-se dependente da mineração assim como Brumadinho. O povoado, fundado por bandeirantes em busca de ouro no século XVII, só cresceu com a chegada de uma estação para escoar o ferro e com a fundação da mina do Córrego do Feijão, na década de 1950. Até então rural, o pacato vilarejo começou a se expandir. Foi nesta época que o pai de Jaime começou a trabalhar com mineração. Graças a isso, conseguiu comprar a casa onde eles moravam e sustentar uma família com sete irmãos.

Jaime entrou na empresa com 18 anos. Naquele momento, com a quarta série completa, tinha duas opções: jogar futebol na base do América mineiro, onde iria ganhar meio salário mínimo como zagueiro, ou entrar para a Vale, onde ganharia cinco salários. Sob a influência do seu pai, preferiu a segunda opção. Ele diz que nunca se arrependeu. “Construí minha vida, meu barraco e tenho filha e filho formado. Consegui tudo com a mineração”, diz.