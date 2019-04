Íntegra da nota da Animale

A.BRAND e ANIMALE esclarecem que a inclusão das marcas na lista suja da Inspeção do Trabalho refere-se a um episódio único e isolado ocorrido em setembro de 2017 no qual um fornecedor da marca sub-contratou, sem qualquer consentimento da empresa, serviços de costura onde foram constatadas as irregularidades, descumprindo veementemente a vedação a quarteirização de serviços e à cláusula 8 do contrato de prestação de serviço:

“Cláusula 8 – Fica proibido que a CONTRATADA utilize, para a prestação de serviços objeto do presente, direta ou indiretamente, mão de obra infantil, escrava, em condições análogas à escravidão, ou em condições sub-humanas, devendo garantir a seus empregados e contratados remuneração compatível com o piso salarial da categoria, jornadas e condições de trabalho conforme legislação em vigor.”

Vale ressaltar que a A.BRAND e ANIMALE, sensibilizadas pela situação ocorrida, antes mesmo de receberem qualquer evidencia e sem assumir responsabilidades trabalhistas pelos fatos apontados, realizaram uma significativa ajuda humanitária equivalente aos direitos trabalhistas devidos aos profissionais, o que foi imediatamente aceito pelo Ministério do Trabalho.

Após o episódio, as marcas tomaram diversas medidas necessárias para tornar ainda mais rigorosa a fiscalização de sua cadeia produtiva, tais como:

Contratação da COTECNA, empresa privada que fiscaliza e audita semanalmente toda a cadeia de fornecimento das marcas no que diz respeito a direitos trabalhistas, condições de trabalho e volume de produção contratada a fim de evitar qualquer tipo de infração por parte dos fornecedores. Qualquer irregularidade encontrada implica no desligamento imediato do fornecedor;

Para saber mais: https://cotecna.com/

Criação de portal interno para visualização realtime da alocação de todas as peças que estão sendo produzidas para as marcas em todos os fornecedores, a fim de disponibilizar esta informação de forma transparente pra todas as áreas da empresa e para facilitar o planejamento de auditorias e fiscalização da COTECNA;

Criação de duas novas áreas, uma de Compliance, para gestão de toda a cadeia de fornecimento e outra de Sustentabilidade, para aceleração das metas de responsabilidade socioambientais das marcas, alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Para saber mais: http://www.somagrupo.com.br/responsabilidade-socioambiental

Filiação a ABVTEX, associação reconhecida por fiscalizar práticas de fornecimento responsável e uso do trabalho digno, combate à informalidade e desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva que abastece o varejo de moda.

Para saber mais: https://www.abvtex.org.br/

A empresa lamenta que tenha sido associada aos tristes fatos e reitera que o processo judicial ainda não foi julgado em primeira instância e que está recorrendo para obter a exclusão de seu nome na lista suja da Inspeção do Trabalho.

Vale ressaltar que a empresa não compactua com a utilização de mão de obra irregular em suas cadeias de produção sendo o episódio ocorrido um caso isolado. Em 27 anos de marca, a ABRAND e ANIMALE nunca tiveram um caso de fornecedor direto flagrado com qualquer tipo de trabalho análogo a escravo. Hoje a empresa gera 4.547 empregos diretos e 10.145 empregos indiretos.