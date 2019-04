Nespresso e Starbucks compraram café de fazenda flagrada com trabalho escravo

Por Daniel Camargos |

Após divulgação da “lista suja” do trabalho escravo, que inclui produtor de café do Triângulo Mineiro, as empresas anunciaram que vão investigar e suspender a relação comercial

A Nespresso, marca controlada pela Nestlé, vai suspender a compra do café da fazenda Cedro II, que entrou na “lista suja” do trabalho escravo divulgada hoje (3) pelo governo federal. Compradora do mesmo produtor, a Starbucks informou que vai investigar o episódio e que, caso confirmadas as violações, pode também suspender relações comerciais com a fazenda Cedro II do Triângulo Mineiro.



A decisão das duas multinacionais acontece depois da publicação do cadastro de empregadores flagrados com mão de obra análoga à escravidão, que incluiu 48 novos nomes. Entre eles, está o produtor de café Helvécio Sebastião Batista, certificado pelos selos de qualidade da Nespresso e da Starbucks. Veja aqui a “lista suja” completa.

Leia a reportagem:

Animale e café certificado integram nova ‘lista suja’ do trabalho escravo

“Diante do exposto no último relatório do Ministério do Trabalho, suspendemos de imediato o trabalho com o produtor em questão e vamos averiguar o caso”, informou nota enviada pela Nespresso. “As fazendas que fornecem café para a companhia são rigorosamente avaliadas e supervisionadas anualmente para cumprirem devidamente com os critérios do programa. Não aceitamos situação contrária, sem exceção”, disse a empresa.



Starbucks e Nespresso compravam grãos de produtor do Triângulo Mineiro que foi flagrado explorando mão mão de obra análoga à de escravos. (Foto: Lilo Clareto/Repórter Brasil)

A Starbucks disse, em nota, que vai investigar o episódio, o que “poderia levar à suspensão da relação comercial com uma fazenda até que o caso tenha sido esclarecido”. Segundo a empresa, que tem a maior cadeia de cafeterias do mundo, a fazenda seguia as práticas do selo de certificação da rede chamada CAFE, que segundo a marca segue “padrões éticos e sustentáveis” em parceria com a Conservation International. A nova avaliação da fazenda que entrou na “lista suja” do trabalho escravo estava prevista para ocorrer em setembro de 2019.



Não é a primeira vez que auditores-fiscais flagram trabalho escravo em fazendas de café certificadas pela Starbucks. Em agosto do ano passado, a Repórter Brasil mostrou que a Fazenda Córrego das Almas, também conhecida como Fartura, foi flagrada com 18 trabalhadores submetidos à condições análogas à escravidão.



Fiscalização realizada em julho de 2018 por auditores-fiscais do trabalho encontrou seis trabalhadores da fazenda Cedro II em condições análogas à escravidão. Alguns chegavam a trabalhar de 6h às 23h e dormiam em alojamentos com condições precárias de higiene, segundo os auditores responsáveis pelo resgate.



No ano passado, 210 trabalhadores do setor cafeeiro foram encontrados em situação análoga à escravidão pelos auditores-fiscais do Trabalho. (Foto: Marcel Gomes / Repórter Brasil)

O proprietário e administrador da Fazenda, Helvécio Sebastião Batista, afirma ser improcedente a sua autuação por explorar mão de obra análoga à de escravos. “Estou tomando as minhas providências. Entrei com mandado de segurança e não paguei um centavo de multa”, afirma Batista, que é do conselho de administração da Cooperativa dos Cafeicultores do Cerrado (Expocaccer).



Os auditores-fiscais encontraram na fazenda Cedro II e em outras propriedades que têm Batista como administrador outros 19 trabalhadores submetidos à condições análogas à de escravos, além dos seis que provocaram a inclusão do produtor na “lista suja”. Os trabalhadores não tinham banheiro adequado e nem cozinha para preparar as refeições. Além disso, eram submetidos a jornadas exaustivas, que, em alguns casos, se estendiam até às 23h. Muitas vezes sem folga semanal.



Além dos certificados de boa prática da Nespresso e da Starbucks, Batista afirmou que a fazenda é certificada pela Rainforest Alliance e pela UTZ. A Rainforest Alliance, informou à Repórter Brasil que suspenderá a certificação. Já a UTZ informou que certificou uma fazenda vizinha, administrada por Batista, mas que a propriedade não é a que consta na nova “lista suja”.



Casos de trabalho análogo à escravidão em fazendas de café são recorrentes. Somente em 2018, 210 trabalhadores foram encontrados em situação análoga à escravidão pelos auditores-fiscais. O cenário no setor de café é o pior dos últimos 15 anos.