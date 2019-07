Íntegra da nota da JBS

A JBS informa que os fatos apontados não correspondem aos padrões e processos adotados pela Companhia. A Empresa obedece rigorosos procedimentos e sistemas operacionais que garantem a qualidade e segurança dos seus produtos, além de cumprir com rígidos programas que permitem a sustentabilidade em toda sua cadeia de valor. Sendo assim, cumpre esclarecer que:

1) A JBS conta com uma Política de Compra Responsável de matéria-prima e não adquire animais de fazendas envolvidas com desmatamento de florestas nativas, invasão de terras indígenas ou áreas de conservação ambiental, ou que estejam embargadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), assim como não faz compras de gado de fornecedores envolvidos em violência rural ou conflitos agrários, ou que utilizam trabalho infantil ou em condições análogas à escravidão;

2) A Companhia mantém um dos maiores sistemas privados de monitoramento de fornecedores do mundo e que abrange a região da Amazônia Legal. Esse sistema utiliza imagens de satélite, dados georreferenciados das propriedades rurais de seus fornecedores de gado e informações públicas de órgãos governamentais. As operações de compras de gado e todo o sistema de monitoramento de fornecedores da JBS são auditados anualmente pela empresa de auditoria norueguesa DNV-GL, de forma independente. Os resultados das auditorias revelam que nos últimos anos mais de 99,9% das compras de gado da JBS cumprem os critérios socioambientais da empresa e com o “Compromisso Público da Pecuária”. Os relatórios estão disponíveis no site da empresa: https://jbs.com.br/imprensa/release/jbs-publica-relatorio-que-comprova-boas-praticas-na-compra-de-gado-do-bioma-amazonia/;

3) A Empresa ressalta que, apesar de contar com um sistema de monitoramento de fornecedores eficiente e que lhe garante conformidade, vem trabalhando em parceria com outros stakeholders para o constante desenvolvimento e sustentabilidade de sua cadeia de valor. A Companhia é fundadora do Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) no Brasil, foi a primeira empresa da indústria de alimentos a se tonar membro do InPACTO – iniciativa multistakeholder que combate o uso de trabalho escravo no país, além de trabalhar em conjunto com o Ministério Público brasileiro para regulamentar a indústria na questão do desmatamento ilegal associado à pecuária. Desde 2014, a Companhia vem trabalhando para a implementação do conceito de GTA-Verde, um novo procedimento para cobrir todos os elos da cadeia de fornecimento e evitar a entrada de gado proveniente de áreas desmatadas ilegalmente na indústria da carne. Por meio da checagem automática da Lista de Áreas Embargadas do Ibama, por desmatamento ilegal, as Guias de Transito Animal (GTAs) para propriedades que constem nesta lista não seriam mais emitidas, o que inviabilizaria a permanência de fornecedores de gado irregulares no setor. Porém, essa questão só será resolvida a partir de uma solução setorial e da participação dos órgãos governamentais para a sua implementação.