Íntegra da nota enviada pelas advogadas da empregadora Nadya

O posicionamento é referente à reportagem ‘Você nem parece gente’: empregadora é investigada por manter doméstica filipina trancada por 8 meses, sem folga e sob ameaças.



“Em toda sua história de vida, a Sra. Nadya manifestou respeito às pessoas e à dignidade da vida humana, de modo que repudia e nega as acusações direcionadas à Fiscalização do Trabalho e esclarece que não teve acesso à sua íntegra, uma vez que o procedimento está em fase de instrução e colheita de provas, em caráter sigiloso, não havendo, portanto, qualquer caracterização de conduta ilegal. Desta forma, todos os esclarecimentos estão sendo devidamente prestados naqueles autos, a fim de afastar todas as alegações e restabelecer a verdade dos fatos, informam as Dras. Tammy Mikaelian e Daniella Mikaelian, sócias e advogadas do escritório Mikaelian Sociedade de Advogados.”