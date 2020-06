Veja a íntegra das respostas enviadas sobre a produção de cloroquina pelo Exército

Leia os posicionamentos da reportagem ‘Laboratório do Exército já gastou mais de R$ 1,5 milhão para fabricação de cloroquina, alvo de investigação do TCU’. Ao final, veja a lista de compras sem licitação

Exército Brasileiro

O Centro de Comunicação Social do Exército esclarece que o Laboratório Químico Farmacêutico do Exército (LQFEx) é a organização militar encarregada de fabricar, armazenar e distribuir medicamentos e produtos que previnam e curem doenças, contribuindo para a manutenção da operacionalidade da Força Terrestre ou que sejam estratégicos para o Brasil, colaborando para a redução dos custos do Sistema de Saúde do Exército Brasileiro e mitigando necessidades nacionais.

Como unidade produtora, o LQFEx recebe demandas dos Ministérios da Saúde e da Defesa, por meio de Termos de Execução Descentralizada. Nestes casos, após produzido o medicamento, o mesmo é distribuído às Secretarias Estaduais de Saúde e ao Estoque Regulador, conforme pauta definida pelos próprios demandantes. Não cabe ao LQFEx buscar comprovação científica do emprego de medicamentos.

Desde março até o presente momento, foram confeccionados 2,25 milhões de comprimidos de cloroquina 150 mg. O valor da produção foi de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais), com os recursos provenientes do Tesouro Nacional, por intermédio de repasse do Ministério da Defesa.

Para cumprir a tarefa designada, todo o processo licitatório para a aquisição dos respectivos insumos foi realizado de acordo com as leis, normas e regras vigentes, e submetido aos órgãos de controle interno.

Finalmente, não cabe ao Exército Brasileiro opinar sobre os protocolos de utilização ou distribuição de medicamentos nem emitir comentários sobre a atuação de órgãos de controle externo.

Farmanguinhos

Segue abaixo a resposta do diretor Jorge Mendonça aos questionamentos feitos sobre a Cloroquina:

“Farmanguinhos entregou este ano o quantitativo de 3 milhões de unidades farmacêuticas (UF) do medicamento Cloroquina 150 mg, para atendimento ao Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária.

Em junho, o Ministério da Saúde demandou de Farmanguinhos a produção de 4 milhões de UF do medicamento Cloroquina 150 mg para atender ao Programa Nacional de Prevenção e Controle da Malária. A produção deste quantitativo já iniciou-se neste mês e deve ser finalizada até o final de julho. Além disso, o instituto está em processo de aquisição de 3 toneladas de insumo farmacêutico ativo, para atendimento de nova demanda solicitada pelo MS.

Com a quantidade de 600 kg de insumo farmacêutica ativo se produz, em média, 2.2 milhões de UF do medicamento. Quanto aos pregões 21 e 25/2020, foi considerado não haver proposta válida em ambos, uma vez que o preço ofertado pela empresa licitante durante o pregão estava acima do preço estimado por Farmanguinhos nos certames licitatórios, e a empresa não aceitou reduzir o seu preço. O preço estimado é obtido através de pesquisa de mercado realizada e observância aos ditames legais.”

Lista de compras sem licitação

Dispensa de Licitação Nº 14/2020

Objeto: Objeto: Aquisição de Cloroquina

72kg a R$ 488

Valor Total: 35.136,00

CNPJ/CPF: 22.528.133/0001-78

Razão Social/Nome: SULMINAS SUPLEMENTOS E NUTRICAO LTDA

Dispensa de Licitação: 17/2020

72kg a R$ 488

Valor Total: 35.136,00

CNPJ/CPF: 22.528.133/0001-78

Razão Social/Nome: SULMINAS SUPLEMENTOS E NUTRICAO LTDA

Dispensa de Licitação: 18/2020

63kg a R$ 488

Valor Total: 30.744,00

CNPJ/CPF: 22.528.133/0001-78

Razão Social/Nome: SULMINAS SUPLEMENTOS E NUTRICAO LTDA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 23/2020 – UASG 160328

71 kg de cloroquina a R$ 488

Valor Global: R$ 34.648,00.

CONTRATADA: CNPJ 22.528.133/0001-78 SULMINAS SUPLEMENTO E NUTRIÇÃO LTDA

065CLOROQUINA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C18H26CLN3.2H3PO4 (SAL DIFOSFATO), PESO MOLECULAR 515,86 G/MOL, GRAU DE PUREZAMÍNIMO DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-63-5

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2020 – UASG 160328

71 kg de cloroquina a R$ 488

Valor Global: R$ 34.648,00.

CONTRATADA: CNPJ 22.528.133/0001-78 SULMINAS SUPLEMENTO E NUTRIÇÃO LTDA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 25/2020 – UASG 160328

65 kg de cloroquina a R$ 488

Valor Global: R$ 31.720,00.

CONTRATADA: CNPJ 22.528.133/0001-78 SULMINAS SUPLEMENTO E NUTRIÇÃO LTDA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 26/2020 – UASG 160328

== alumínio duro de cloroquina / folha de metal não ferroso

112 kg por R$ 85 o quilo

Valor Global: R$ 9.520,00. CONTRATADA: CNPJ 07227026/0001-16

CENTRALPACK EMBALAGENS LTDA

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 27/2020 – UASG 160328

== alumínio duro de cloroquina / folha de metal não ferroso

8kg por R$ 85

Valor Global: R$ 680,00. CONTRATADA: CNPJ 07.227.026/0001-16

CENTRALPACK EMBALAGENS LTDA

Dispensa de Licitação Nº 29/2020

Compra emergencial (COVID-19) de padrões de análise de purezas da matéria-prima Fosfato de Cloroquina. Foram comprados 3 tipos diferentes de padrão de referência

Valor Global: R$ 13.635,00. // CNPJ CONTRATADA : 06.880.842/0001-61 LAS DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ANALITICOS E LABORATORIAIS LTDA.

Dispensa de Licitação: 32/2020

== alumínio duro de cloroquina / folha de metal não ferroso

160 kg por R$ 85

Valor Total: 13.600,00

CNPJ/CPF: 07.227.026/0001-16

Razão Social/Nome: CENTRALPACK EMBALAGENS LTDA

Dispensa de Licitação: 33/2020

== alumínio duro de cloroquina / folha de metal não ferroso

50kg por R$ 139,66

Valor Total: 6.983,00

CNPJ/CPF: 33.314.765/0001-55

Razão Social/Nome: BLESSED COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI

Dispensa de Licitação: 39/2020

CNPJ/CPF: 07.547.163/0001-38

Razão Social/Nome: QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS LTDA

Objeto: Objeto: Aquisição de material para produção de Cloroquina e Álcool Gel

BULA – ETIQUETA ADESIVA – RÓTULO IMPRESSO

Valor estimado: 11.493,81

Dispensa de Licitação: 42/2020

CNPJ/CPF: 07.227.026/0001-16

Razão Social/Nome: CENTRALPACK EMBALAGENS LTDA

Identificação Conjunto Material: PAPEL ALUMÍNIO

Descrição Detalhada do Material: 260PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAL ALUMÍNIO DURO, LARGURA 266 MM, APRESENTAÇÃO BOBINA, ESPESSURA 0,025 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRIMER E RESINA TERMO SELANTE, APLICAÇÃO EMBALAGEM DE MEDICAMENTOS, GRAMATURA 75,50 G/M2

Justificativa: Justificativa: Para produção do medicamento Cloroquina, utilizado no tratamento do COVID-19.

Quantidade: 260

Marca: CENTRAL PACK Unidade: Bobina 10,00 KG

Preço Unitário: 85,00 Valor Total: 22.100,00

Dispensa de Licitação 46/2020

CNPJ/CPF: 22.528.133/0001-78

Razão Social/Nome: SULMINAS SUPLEMENTOS E NUTRICAO LTDA

Identificação Conjunto Material: CLOROQUINA

Descrição Detalhada do Material: 500CLOROQUINA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C18H26CLN3.2H3PO4 (SAL DIFOSFATO), PESO MOLECULAR 515,86 G/MOL, GRAU DE PUREZAMÍNIMO DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-63-5

Quantidade: 500 kg

Marca: INSUMO Unidade: Quilograma

Preço Unitário: 1.304,00 Valor Total: 652.000,00

Dispensa de Licitação: 47/2020

CNPJ/CPF: 07.547.163/0001-38

Razão Social/Nome: QUITERIENSE SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS LTDA

Descrição Detalhada do Material: 000ETIQUETA ADESIVA, MATERIAL PAPEL ALCALINO, COR BRANCA, LARGURA 115 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVA, ALTURA 75 MM

Justificativa: Para produção do medicamento Cloroquina e Álcool gel utilizados no tratamento e prevenção do COVID-19.

Quantidade: 1000

Marca: QUITERIENSE Unidade: Unidade

Preço Unitário: 0,50 Valor Total: 504,00

Dispensa de Licitação: 57/2020

CNPJ/CPF: 02.678.215/0001-91

Razão Social/Nome: SUL DE MINAS INGREDIENTES LTDA

Identificação Conjunto Material: CLOROQUINA

Descrição Detalhada do Material: 500CLOROQUINA, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C18H26CLN3.2H3PO4 (SAL DIFOSFATO), PESO MOLECULAR 515,86 G/MOL, GRAU DE PUREZAMÍNIMO DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-63-5

Quantidade: 500

Marca: sul de minas Unidade: Quilograma

Preço Unitário: 1.304,00 Valor Total: 652.000,00

Dispensa de Licitação: 58/2020

CNPJ/CPF: 07.227.026/0001-16

Razão Social/Nome: CENTRALPACK EMBALAGENS LTDA

Identificação Conjunto Material: Aquisição de Alumínio duro de Cloroquin a. – FOLHA METAL NÃO FERROSO

Descrição Detalhada do Material: 019FOLHA METAL NÃO FERROSO, MATERIAL ALUMÍNIO DURO, GRAMATURA 62 G/M2, LARGURA 207 MM, ESPESSURA 0,025 MM, APLICAÇÃO EMBALAGEM MEDICAMENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM RESINA TERMO-SELANTE

Justificativa: Necessidade para produção do medicamento Cloroquina 150 mg, utilizado no tratamento do COVID-19.

Quantidade: 19

Marca: CENTRAL PACK Unidade: Quilograma

Preço Unitário: 85,00 Valor Total: 1.615,00

Dispensa de Licitação: 63/2020

CNPJ/CPF: 40.423.881/0001-78

Razão Social/Nome: ESSENCIAS NITEROI COMERCIO E DIST DE ESSENCIAS LTDA

Identificação Conjunto Material: LACTOSE

Descrição Detalhada do Material: 025LACTOSE, ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 360,31 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C12H22O11 H2O (D-LACTOSE MONO-HIDRATADA), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64044-51-5

Justificativa: Justificativa: Para produção de Cloroquina 150mg utilizado no tratamento de pacientes no contexto do COVID-19.

Quantidade: 25

Marca: ESSENCIAS NITEROI Unidade: Quilograma

Preço Unitário: 55,50 Valor Total: 1.387,50