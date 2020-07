Íntegra da resposta da Unicamp sobre paraquate

Posicionamento referente à reportagem Unicamp suspende pesquisa que poderia liberar agrotóxico letal.

Unicamp

O projeto está suspenso no âmbito da Unicamp conforme decidido pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade por haver indícios de omissão de informações por parte dos envolvidos.

O trabalho do Comitê é independente e soberano em relação a outras instâncias da universidade.

A aprovação do Comitê de Ética é a primeira etapa necessária para firmar convênio e captar verbas.

Portanto, não há convênio de pesquisa firmado com a Unicamp e nem em tramitação posto que a aprovação do projeto pelo CEP seja condição sine qua non para tal.

Campinas, 30 de julho de 2020

Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp.