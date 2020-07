Íntegra das respostas sobre o caso da trabalhadora filipina

Posicionamento referente à reportagem Vítima de tráfico de pessoas e trabalho escravo: a rotina de abusos e multas de doméstica filipina em SP.

Advogadas de Nadya Alhameli

A Sra. Nadya reforça, mais uma vez, que em toda sua história de vida manifestou respeito as pessoas e a dignidade da vida humana, de modo que repudia e nega as acusações direcionadas à Fiscalização do Trabalho e esclarece que a vinda da Sra. Christine* ao Brasil ocorreu por livre e espontânea vontade dela, seguiu todos os trâmites burocráticos e em plena conformidade com a lei, não havendo caracterização de tráfico de pessoas para fins de trabalho análogo ao escravo.



A Sra. Nadya informa que o Contrato de Trabalho já foi rescindido e que a Sra. Christine recebeu todos os direitos trabalhistas, de acordo com a legislação.



Todos os demais esclarecimentos serão devidamente prestados em defesa, em conjunto com a respectiva documentação comprobatória, a fim de afastar todas as alegações e restabelecer a verdade dos fatos, informam as



Dras. Tammy Mikaelian e Daniella Mikaelian, sócias e advogadas do escritório Mikaelian Sociedade de Advogados.

*nome fictício, alterado para preservar a identidade da trabalhadora