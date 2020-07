Jornadas #5 – Os corres de um bombeiro

Lucas Alves dá plantão de 24 horas, duas vezes por semana. Bombeiro do Primeiro Grupamento de São Paulo, ele atende a casos que variam de uma panela esquecida no fogo a ocorrências como incêndio, desabamento ou acidente de trânsito. Na pandemia, passou a levar ao hospital pessoas com suspeita de covid-19. A rotina de adrenalina de Lucas encerra a temporada do Jornadas.

Ficha técnica

O podcast é uma produção da Rádio Novelo para a Repórter Brasil. Apresentação: Natália Suzuki e Thiago Casteli Coordenação geral: Paula Scarpin Coordenação digital: Juliana Jaeger Produção: Vitor Hugo Brandalise Roteiro: Vitor Hugo Brandalise, com a colaboração de Flora Thomson-Deveaux e Paula Scarpin Edição e montagem: Clara Rellstab e Mari Romano Captação de áudio externo: Gustavo Zysman Finalização e mixagem: João Jabace Produção musical: João Jabace Identidade visual: Leo Uehara Distribuição: Ana Beatriz Ribeiro Designer do site: Jonas Santana Gravado com apoio técnico da Som de Cena (SP) Para falar com a equipe: [email protected]

Sobre o JORNADAS

Jornadas é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Como o próprio nome já sugere, a série acompanha um dia de trabalho de um trabalhador ou uma trabalhadora. A ideia desse projeto é ir além do relato e da entrevista, ou seja, a gente quis testemunhar de perto a rotina de trabalho dessas pessoas e mostrar para vocês como é tudo isso.