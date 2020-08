Pedro Casaldáliga nos ensina que ter esperança é um ato de rebeldia

Por Carolina Motoki |

Morte do bispo emérito de São Félix do Araguaia (MT) e expoente da Teologia da Libertação não enfraquece sua luta. Um dos principais defensores dos indígenas, ribeirinhos e trabalhadores rurais desde a ditadura militar, Pedro foi multiplicado e sua mensagem segue viva: o latifúndio é o inimigo do povo

TESTAMENTO

Enterrem-me no rio,

Perto de uma garça branca.

O resto já será meu.

E aquela correnteza franca



Que eu, passando, pedia,

Será pátria recuperada.

O êxito do fracasso.

A graça da chegada.



A sombra-em-cruz da vida

Sob este sol de verdade

Tem a exata medida



Da paz de um homem morto…

E o tempo é eternidade

E toda a rota é porto!



(Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Sempre desconfiei dos grandes homens. Mais ainda dos grandes homens vindos da Igreja católica. Como poderiam ser grandes homens, se tinham se associado a uma instituição que tem tamanha responsabilidade sobre como o mundo moderno se constituiu? Sem a qual não teria sido possível construir a ideia de que havia gente sem alma, e que, por isso, poderia ser escravizada? Não seria uma grande contradição?

De contradições somos todos feitos, comecei a minimizar, quando conheci, em 2006, a igreja que se fazia pelo caminho inverso, o da libertação. Ao ingressar naquele ano na equipe da Repórter Brasil, li pela primeira vez a carta pastoral “Uma Igreja da Amazônia em conflito com o latifúndio e a marginalização social”, escrita em 1971 por Pedro Casaldáliga, bispo de São Félix do Araguaia, no nordeste do Mato Grosso.

Pedro havia chegado da Catalunha para a região em 1968, e foi ordenado bispo três anos depois. Era ditadura militar. A história da construção da prelazia de São Félix se opõe à história de colonização da Amazônia iniciada naqueles tempos, em curso até os dias de hoje. O governo promoveu a instalação de imensas fazendas agropecuárias, empreendidas por paulistas e sulistas, ao mesmo tempo em que atraiu pessoas de todas as partes do Brasil, em especial do nordeste, com promessas de terra e trabalho.

Nos 150 mil quilômetros quadrados de atuação de Pedro, o latifúndio foi se instalando de forma violenta, expulsando posseiros e indígenas, escravizando trabalhadores migrantes – os peões –, com apoio da polícia e financiamento público. Ali se estabeleceu sobre território do povo Xavante talvez o maior latifúndio do mundo, a fazenda Suiá Missu, 800 mil hectares de propriedade de um único dono. Indígenas foram transferidos em aviões da Força Aérea Brasileira para lugares distantes. Posseiros e trabalhadores eram assassinados sem direito a enterro.

Foi essa carta pastoral de 1971 que denunciou ao mundo a contemporaneidade da escravidão no Brasil. Contrariando a desumanização colonial e desafiando o regime militar, aquele homem denunciava as atrocidades contra pessoas – em sua maioria negras e indígenas – vistas como inferiores, como sub-gente, como não-humanas, desalmadas.



“O peão, depois de suportar este tipo de tratamento, perde sua personalidade. Vive, sem sentir que está em condições infra-humana. Peão já ganhou conotação depreciativa por parte do povo das vilas, como sendo pessoa sem direito e sem responsabilidade. Os fazendeiros mesmo consideram o peão como raça inferior, com o único dever de servir a eles, os ‘desbravadores’. Nada fazem pela promoção humana dessa gente. O peão não tem direito à terra, à cultura, à assistência, à família, a nada. É incrível a resignação, a apatia e paciência destes homens”, escreveu Pedro, na carta pastoral de 1971.



‘O peão não tem direito à terra, à cultura, à assistência, à família, a nada. É incrível a resignação, a apatia e paciência destes homens’ (Pedro Casaldáliga em carta de 1971)



Pedro identificou no latifúndio o inimigo do povo, as bases da desgraça hereditária da sociedade brasileira. A fundação daquela região como Brasil – e podemos falar, de todo Brasil – se deu sob a violência do latifúndio, hoje convertido em agronegócio. Ao contrário dos algozes e das doutrinas que justificavam a escravidão, Pedro só denunciava as atrocidades porque reconhecia, nos homens desumanizados e tratados pior que bicho, a sua própria humanidade. Ele não via nos homens arruinados a sua ruína.

Em cada rosto, em cada corpo vivo às vezes só apelido, ou nos corpos mortos às vezes sem nome, Pedro reconhecia os sujeitos que mereciam viver e viver em abundância. E que eram capazes de transcender a situação de exploração. A ruína da humanidade estava nos opressores.

Foi com esse pensamento que Pedro, junto a outros bispos e religiosos, fundou o Conselho Indigenista Missionário, o Cimi, em 1972, e a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, em 1975. Quando me mudei para o norte do Tocantins, em 2007, fui acolhida no seio dessa mesma CPT Araguaia-Tocantins. Era uma outra igreja que se apresentava para mim, feita de gente que se colocava a serviço dos que estavam resistindo às cercas, aos tratores e às balas do latifúndio. Em seu centro estava a sede de justiça, e não a perpetuação da religião.

Bispo emérito de São Félix do Araguaia (MT), Pedro foi expoente da Teologia da Libertação (Foto: Comissão Pastoral da Terra)

Pedro morreu neste último dia 8 de agosto, mais de meio século depois de chegar às beiras do Araguaia, após longos anos convivendo com o “amigo Parkinson”. Nessas pastorais e nas comunidades por onde passou, porém, ele segue vivo. E isso não é modo de dizer. Pedro se faz presente em tanta gente que caminha por terras consideradas distantes, ao lado do povo que sofre para sustentar riquezas alheias, mas que também luta pela sua liberdade.

Em sua partida, não poderia falar dele sem falar dessas pessoas – representadas por algumas delas neste texto, feito em mutirão – que construíram a sua história, o seu modo de ser igreja, o seu modo de ser militante. Sem Pedro, elas não seriam o que são; sem elas, Pedro não seria o que foi.

Para além dos grandes feitos narrados em justas homenagens ao longo deste final de semana, o que me interessa é contar a história do Pedro com o pé no chão, que inspira aqueles que acreditam em um mundo livre de cercas. Essa história é também a história de uma equipe pastoral, homens e mulheres, religiosos e leigos, militantes que se colocam contra as injustiças e que no dia a dia seguem construindo um mundo novo para si e para os que estão à margem.

Essas histórias mostram que a grandeza de Pedro estava em se fazer pequeno. Foi perceber isso que me despiu da desconfiança inicial e que, oportunamente, me permitiu abrir o coração e a mente para suas palavras e ações, muito além da dimensão religiosa. Sua experiência aponta caminhos para todos que estão em luta e em movimento. Pelas palavras de Pedro, sem ser católica, me aproximava de sua espiritualidade. Pelas ações de Pedro, militante, eu buscava coerência entre vida e luta. As palavras não bastam se não se fazem ação.



Conversão

Chamar-me-ão de subversivo

Eu responderei incisivo:

O sou. Pelo meu povo que luta,

Pelo meu povo que trilha apressado

Caminhos de sofrimento.

Eu tenho fé de guerrilheiro

E amor de revolução.

Nas minhas crenças tortas, nenhum homem nasce santo. Pedro deixou a Espanha em 1968 sob a ditadura de Franco para se estabelecer em São Félix, então um povoado de 600 habitantes. No dia de chegada, depois de uma viagem de uma semana por péssimas estradas, se deparou com uma cena que dava dimensão da intensa desigualdade que assolava o Brasil, em especial aquela região: na porta de sua casa, caixas de sapato continham quatro corpos de bebês mortos, a serem enterrados.

Era desumano não se comover diante daquela imagem e de outras que viriam a seguir, ao percorrer rios, sertão e lugarejos nas imediações do rio Araguaia. Pedro chegou e viu um povo temente a Deus, aceitando as desgraças como parte de um castigo divino. Era imprescindível deixar a doutrina monástica, encerrada na própria Igreja, para se transformar em uma igreja em saída para o mundo. Era preciso apoiar o povo no sofrimento e atacar as causas daquela miséria. Era preciso apresentar ao povo um outro Deus.

“Uma vez teve uma festa e a polícia matou um peão e o jogou na beira da estrada, perto do ribeirão. Alguém descobriu o corpo. Nos organizamos para sepultar, e a polícia queria impedir a todo custo; prendeu uma liderança, por conta disso. No cemitério, mandamos fazer uma cruz e uma placa, em que estava escrito: ‘peão, trabalhador anônimo’; porque não sabíamos o nome dele”, conta Ana de Souza Pinto, que ingressou na equipe em 1975.

Pedro Casaldáliga morreu no último sábado (8), aos 92 anos (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Do constatar essa dura realidade talvez tenha se originado uma ideia imprescindível para ação de Pedro dali em diante: “a cabeça pensa conforme o chão onde os pés pisam”. Pisando o mesmo chão que aquela gente, não era possível não se converter em um bispo do povo, quando foi ordenado. Não era possível calar, nem fazer de outra forma. Era necessária uma postura radical de coerência entre palavra e ação, que se estendeu durante toda a sua vida.

“Ao mesmo tempo em que os empresários, a maçonaria, o latifúndio, os fazendeiros odiavam, Pedro, junto ao povo era visto como irmão, como amigo, não como uma grande autoridade. Autoridade sim, na sua profecia, na sua garra, na sua firmeza, mas não como superior ao povo”, relata Paulo Cesar Moreira, que trabalhou ao lado de Pedro na prelazia a partir de 2000.



‘Os empresários, a maçonaria, o latifúndio, os fazendeiros odiavam Pedro, junto ao povo era visto como irmão, como amigo’, relata Paulo Cesar Moreira, que trabalhou com o bispo



Seu lugar de poder como bispo não era usado para exercê-lo sobre os demais, mas munição para combater o inimigo latifúndio. Ele se contrapunha ao poder exercido por fazendeiros, policiais e outros agentes do governo, que humilha e explora. Por isso foi perseguido, dentro e fora da Igreja. E só porque era apenas Pedro, um bispo que não é recebido de joelhos, que ajudou o povo a se levantar, a reagir, a erguer santuários dos que sangraram nas mãos de outros poderosos. Por isso se tornava uma ameaça.

Claudia Araújo, que se criou em Santa Terezinha, palco de um importante conflito, relata: “Foi importante no meu crescimento ver o papel da igreja na nossa vida. Ela não só evangelizava, ela te dava elementos para viver em busca dos seus objetivos, com justiça, honestidade e amor ao próximo. O braço que amparava a gente era o braço da igreja que ele comandava.”

Em 2007, Claudia ingressou na equipe da CPT na região. E Pedro lhe deu um conselho: “Olha, Claudia, não se esqueça das comunidades, e tenha fé e teimosia”.

Pedro foi multiplicado e sua mensagem segue viva: o latifúndio é o inimigo do povo (Foto: Comissão Pastoral da Terra)

Pedro conhecia a cada um e a cada uma pelo nome. Pedro ouvia verdadeiramente, a escuta cuidadosa dos problemas que, mais tarde, seriam discutidos em busca de solução. Era muito amoroso, e isso se refletia em sua postura como a pessoa responsável pela igreja na região, em seu modo de fazer igreja. Todos são unânimes em afirmar que a equipe tinha vez e voz. Quando Pedro discordava, ouvia e aceitava a decisão da maioria.

“Vivíamos em comunidade, numa mesma casa moravam leigos, irmãs e padres. Fomos aprendendo na prática o valor da partilha e da solidariedade. Tínhamos uma vida simples e um processo de inserção próximo do povo. Essa prática da gratuidade, da solidariedade, da partilha era vivida, não só dita”, relembra Ana.

A Igreja que ali se constituía se deslocava da evangelização – e da religião instituída – para o exercício prático da “palavra de Deus, inspirada na vida de Jesus”, que também são a prática e a vivência humanistas. A partir dessa concepção, a primeira obra realizada por Pedro não foi a construção de uma catedral, mas de uma escola.



Aprender com o outro

Ser o que se é

Falar o que se crê

Crer no que se prega

Viver o que se proclama

Até as últimas consequências



Eunice e Luiz de Paula eram muito jovens quando chegaram na região, em 1970, a convite de Pedro para trabalhar no ginásio recém-criado. As pessoas que chegavam se dividiam entre a escola, o atendimento à saúde e a acolhida dos posseiros, indígenas e trabalhadores. Em 1968, havia em São Félix apenas uma pequena escola primária, pertencente a Barra do Garças, 800 quilômetros distante. A prelazia assumiu papel de suplência do Estado, ao criar instrumentos que pudessem garantir educação e saúde às pessoas.

Em 1973, o casal se mudou para a aldeia do povo Tapirapé, hoje autodenominado Ãpyãwa. Levaram consigo o filho de dois meses, que ali cresceu. Sua função seria delicada: ajudar na construção da escola de um povo que tinha sido reduzido a apenas 120 pessoas.

“Duas irmãzinhas de Jesus moravam com os ãpyãwa desde 1952. Imagina essas duas mulheres chegando na aldeia em 1952, quando essa região era muito isolada, a comunicação era feita muito de vez em quando por um barco que passava. Elas foram as primeiras alunas não-indígenas dos ãpyãwa. Essa convivência com os indígenas, esse exercício de se inculturar, de se aproximar cada vez mais do modo de vida deles, foi um exemplo para Pedro, para toda a equipe e também para o Cimi. As irmãzinhas nunca pregaram o evangelho para os ãpyãwa, elas foram dar testemunho do evangelho junto a esse povo”, relata Luiz.

Esse modo de estar nas comunidades partia dessa concepção de horizontalidade, de não hierarquia, de não superioridade. O aprendizado se dava não apenas entre os agentes, mas também com posseiros, indígenas e peões. Ali, Igreja e educação popular inspiravam-se mutuamente. É essa concepção que fez com que Pedro, a CPT e o Cimi se tornassem referência de atuação para outros movimentos e militantes, muitos deles originados em seus seios, mas sem qualquer conotação religiosa.

A experiência com os ãpiãwa foi um marco para a construção da atuação missionária da Igreja junto aos povos indígenas a partir do Cimi, subvertendo o que até então havia sido construído, com a Igreja responsável pela dizimação dos povos e a extinção de suas línguas – uma ameaça que volta com força hoje, a partir da entrada das igrejas evangélicas nos territórios.

Somente em 1988, a escola dos ãpyãwa foi reconhecida pelo Estado. Durante 15 anos, ela sobreviveu apenas com o apoio da prelazia. A aldeia era o local aonde Pedro ia para refletir e se retirar. Foi desses indígenas que Pedro ganhou de presente seu anel de tucum, palmeira espinhosa, que se tornou símbolo de compromisso com as causas do povo.

Para Luiz e Eunice, sua relação carinhosa com os indígenas ãpyãwa é traduzida pelo carinho que mantêm em relação a ele ainda hoje: ele é chamado de xaneramõja, “nosso avô”. Talvez sem esse trabalho, suas terras também teriam virado pasto, e hoje não houvesse mais ninguém para contar a história.



Festa da vitória

Bem perto dali está o povoado de Santa Terezinha, hoje município, nas margens do Araguaia, de frente para a Ilha do Bananal. Os primeiros moradores chegaram por volta de 1910 e, no final da década de 1960, ali viviam cerca de cem famílias, que haviam construído escola, igreja, ambulatório e uma cooperativa de produção. Em 1966, todas aquelas terras e além – quase 200 mil hectares – foram destinados à Codeara, a Companhia de Desenvolvimento do Araguaia. Tudo ali, inclusive a área urbana, virou propriedade da empresa, que se julgava dona de tudo e de todos. A violência se estabeleceu: ameaças, invasões, demolição de casas, prisões, mortes.

A perseguição aumentou quando a comunidade, com apoio do padre Francisco Jentel, denunciou a situação ao presidente Costa e Silva, em 1967. A empresa destruía construções e erguia novas, sem consultar as famílias.



Além de bispo emérito de São Félix do Araguaia (MT), era também poeta e escritor (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)

Malditas sejam todas as cercas!

Malditas todas as propriedades privadas que

nos privam de viver e de amar!

Malditas sejam todas as leis,

amanhadas por umas poucas mãos,

para ampararem cercas e bois

e fazerem da terra escrava

e escravos os homens!



Até que a empresa decidiu derrubar o ambulatório, posto médico da comunidade. Era 3 de março de 1972, a população se revoltou. No confronto, sete jagunços da fazenda foram assassinados pelos posseiros. A partir daí, a empresa teve de recuar. Apesar da perseguição que se deu após o conflito, se estabelecia a vitória dos lavradores diante da companhia.

O 3 de março até hoje é comemorado em Santa Teresinha como a “Festa da Vitória”. Uma memória de resistência que segue viva e forte. Quando o município foi emancipado, sua fundação se deu no dia 4 de março, para tentar apagar essa memória e criar uma história oficial. Na descrição sobre o município no site do IBGE, consta que os posseiros chegaram depois da empresa. A igreja teve papel fundamental para quea verdadeira história fosse contada.

Os casos de confronto entre posseiros e policiais, pistoleiros ou jagunços das empresas agropecuárias são inúmeros. Os assassinatos promovidos pelo latifúndio são incontáveis, assim como os peões desaparecidos. Mas é possível que se leia nessa reação da população atos de extrema violência, que contrariam um dos mandamentos de Deus.



A injustiça tem um nome nesta terra: Latifúndio. E o único nome certo do Desenvolvimento aqui é a Reforma Agrária.



Historicamente os movimentos de trabalhadores têm sido intensamente criminalizados. Sem-terras são tratados como baderneiros, uma ameaça que deve ser destruída. Por que derrotar a propriedade privada soa como radical, e não parece radical a forma de tratamento dada a humanos e outros seres por essa mesma propriedade privada?

Mas Pedro sabia que os inimigos não eram os “paus-mandados” dos fazendeiros. O inimigo era o próprio latifúndio.

“No fim de 1983, os pistoleiros das fazendas Frenova e Piraguassu expulsaram posseiros e assassinaram o “Zé das cachorras” em Canabrava do Norte e um trabalhador que acabara de chegar em Porto Alegre do Norte à procura de serviço. Os pistoleiros cortaram as orelhas deles como prova do feito. No cemitério, Pedro pediu ao presidente do Sindicato para por um pouco da terra da cova de um pistoleiro que foi linchado num copo e disse ao povo que o pistoleiro não era o inimigo, pois ele foi usado e descartado; o inimigo era o latifúndio. Depois ele deu o copo à viúva do trabalhador morto e pediu-lhe que misturasse com terra da cova do seu marido. “, lembra Jeane Bellini, que integrou a equipe pastoral entre 1983 e 2005.



A cruz e a cadeia

Pedro Casaldáliga se tornou um dos principais defensores dos indígenas, ribeirinhos e trabalhadores rurais desde a ditadura militar (Foto: Comissão Pastoral da Terra)

Era outubro de 1976. Em um confronto, posseiros haviam matado o cabo Félix, conhecido na região por cometer diversas atrocidades. Os policiais atribuíram o assassinato a um dos lavradores, Jovino, e a seus filhos. Eles se esconderam na mata. A esposa de Jovino, Margarida, e sua nora, Santana, foram levadas à prisão em Ribeirão Cascalheira, onde foram barbaramente torturadas. “Impotentes e sob torturas – um dia sem comer e beber, de joelhos, braços abertos, agulhas na garganta, abaixo das unhas – uma repressão desumana”, descreveu Pedro. Santana foi reiteradamente violada pelos policiais.

No dia 12 de outubro, Pedro e o padre João Bosco Penido Burnier participaram de uma celebração. Em seguida, se dirigiram até a delegacia para negociar a soltura das duas mulheres. Os gritos de Santana e Margarida se ouviam do lado de fora. A negociação não teve sucesso e João Bosco foi assassinado por um dos policiais.

No dia 18 de outubro, a comunidade se reuniu para a missa de sétimo dia. Uma cruz seria colocada em frente à cadeia, na qual se lia: “Aqui, no dia 11 de outubro de 1976, foi assassinado o padre João Bosco Burnier, pela polícia, defendendo a liberdade do povo.”

“Enquanto se plantava a cruz na frente da delegacia, uma mulher levantou a voz e disse: ‘o que representa a cadeia pra nós? O que representa essa cruz?’. E o pessoal começou a falar, foi coisa impressionante: ‘Nessa cadeia, só gente pobre que foi presa. Eu por exemplo – era uma senhora de uma certa idade – eu que inaugurei essa cadeia’; ‘A cruz representa a libertação. Entre a cadeia e a cruz nós queremos a cruz e vamos derrubar essa cadeia’”, conta a irmã Beatrice Kruch, a Bia, que estava presente. Em revolta, a população colocou a cadeia no chão.

Esse ato de desobediência impactou o regime militar, que enviou a Polícia Federal para apurar o ocorrido. Naquela época, toda revolta do povo era monitorada, pois pairava no ar o medo de que a guerrilha do Araguaia ressurgisse. Toda ação era considerada uma ameaça.

O assassinato de padre João Bosco gerou grande comoção, e alguns dizem que era Pedro que deveria ter morrido em seu lugar. Pedro não foi assassinado, apesar de esse ter sido o desejo e o plano de fazendeiros durante toda a sua vida. Tantos outros, no entanto, não tiveram a mesma sorte. São incontáveis os assassinados pelo latifúndio, uma realidade que se estende até os dias de hoje.

Em memória dessas pessoas, um ano depois da morte de João Bosco, foi construído o Santuário dos Mártires da Caminhada. Durante a obra, “Pedro, como bispo servidor, se fez servente de pedreiro carregando ao longo dos dias tijolos, empurrando carrinho de massa”, nos conta a irmã Madeleine Hauser, a Mada.

Ali, de cinco em cinco anos, pessoas de todo canto se reúnem em romaria, se tornam pontos de luzes na peregrinação noturna, em uma verdadeira partilha da dor e da força. Percorrem o lugar marcado por essas histórias, de luto e de luta. Em 2011, me juntei a elas. Os cantos choram os inumeráveis mortos pelo latifúndio e gritam a potência da libertação. Pedro sempre esteve presente, bem vivo.



Profeta da esperança

Pedro nos deixou maiores, ele segue nessa gente continua acreditando na construção de um novo tempo aqui e agora (Foto: Wilson Dias/Agência Brasil)



Ao final do caminho me dirá

E tu, viveste? Amaste?

E eu, sem dizer nada,

Abrirei o coração cheio de nomes



Nesse tempo e nesse lugar esquecido, em sua opção radical pelos empobrecidos, Pedro se fez o profeta da esperança da terra sem males. Pedro transformou o que se chama de fim do mundo, e as pessoas que viviam nele, no começo do mundo. Ele e sua equipe pastoral fizeram daquelas margens de rio o centro da vida que se constrói cotidianamente, em cada palavra, em cada gesto, pequeno ou grandioso.

Conheci esse Pedro em 2011. Um pouco antes da romaria dos mártires daquele ano, a CPT promoveu um seminário sobre trabalho escravo contemporâneo em São Félix do Araguaia, no centro de formação da prelazia, na beira do rio. O lugar havia sido escolhido justamente para fazer memória de sua luta. Aos 84 anos, ele esteve presente e recebeu homenagem. Na fotografia que tenho deste momento, estou sentada na plateia do seminário, ele perto de mim. O que gosto dela é que olhamos na mesma direção.

No dia seguinte, um pequeno grupo foi até sua casa. Nos fundos, em uma capelinha de paredes abertas, participamos de uma celebração, que acontecia todas as manhãs. Pedro apertou as mãos de meu amigo Daniel Santini, editor da Repórter Brasil na época, e disse “seja um jornalista comprometido com o povo”.

Pedro partiu, e os seus inimigos possivelmente comemoraram, pensando que ficamos menores. O que eles não sabem é que Pedro nos deixou maiores. Pedro foi multiplicado: ele segue nessa gente que tem nos dedos o anel de tucum, que continua acreditando na construção de um novo tempo aqui e agora.

Nas palavras de Bia, “Pedro homem de fé e de profunda espiritualidade soube manter a calma e ajudar a discernir as melhores atitudes a serem tomadas nas horas grandes de aflição e perseguição. O exemplo de vida de Pedro, irmão, companheiro, profeta, poeta, nos anima na teimosia, na resistência, na coerência, na entrega pelas causas dos pobres, os preferidos de Deus. Ele nos fortalece nesse tempo de crise, crise política, de pandemia, a nunca perder a esperança”.



‘Pedro nos fortalece nesse tempo de crise, crise política, de pandemia, a nunca perder a esperança’, analisa Beatrice Kruch



A partida de Pedro não esgota as possibilidades de construção de outro mundo, ainda que sob as condições mais adversas. Ao contrário, seu testemunho aponta que é possível criar utopias sentidas e, sobretudo, vividas, desde que com outras pessoas e com compromisso. Quantos de nós estamos dispostos a isso? Por que caminhar ao lado do povo parece algo que só é possível aos santos? Por que nos parece impossível deixar as necessidades criadas pelo capitalismo e nos ater àquilo que é essencial, o amor às pessoas? Como derrubar as cercas dentro de nós?

A vida de Pedro e de outros agentes de CPT, com quem afortunadamente convivo, me fazem questionar as minhas próprias escolhas, ainda mais depois de voltar a viver em São Paulo, no final de 2016, essa cidade que me coloca o tempo todo em contato com as minhas contradições. Uma certeza levo comigo: é preciso sempre pisar o mesmo chão que essa gente, sentir que pés, coração e cabeça estão no mesmo lugar.

Pedro e sua memória viva ameaçam os poderosos não apenas porque denunciam e escancaram as injustiças; Pedro e sua memória anunciam que é possível uma nova realidade, a partir de outras bases. Isso derruba os mitos de que a exploração é condição natural para o funcionamento da vida e de que trabalhadores só existem porque existem patrões e donos da terra. Essa é a dimensão profética de Pedro, e das lutas camponesas e indígenas, que ele tanto apoiava. A dimensão de denúncia de injustiças e de anúncio de um mundo novo. A dimensão da esperança.

E para estes nossos dias sem cor, confinados pelos privilégios ou expostos ao vírus da desigualdade, relembro o que Pedro dizia: “Nos piores momentos, mais forte deve ser a esperança”. Uma espera que não é ingênua nem passiva, pois nos move para que possamos, não só sonhar, mas construir dias melhores. Uma esperança que não podemos deixar que nos roubem. Pedro nos ensina que ter esperança é um ato de rebeldia.



[Os depoimentos citados no texto são de Ana de Souza Pinto, Beatrice Kruch (Bia), Claudia Araújo, Eunice Dias de Paula, Jeane Bellini, Luiz Gouvêa de Paula, Madeleine Hauser (Mada) e Paulo César Moreira. Contribuíram ainda: Daniel Santini, Evandro Rodrigues dos Anjos, Elizabete Fátima Flores, Igor Rolemberg e Xavier Plassat.]