Trabalheira #1: As máquinas vão mesmo roubar nossos empregos?

Os riscos e os desafios gerados pelo avanço da robotização e da inteligência artificial sobre o mundo do trabalho.

Ficha técnica

O podcast é uma produção da Rádio Novelo para a Repórter Brasil.

Apresentação: Ana Aranha e Carlos Juliano Barros

Coordenação geral: Paula Scarpin

Coordenação digital: Juliana Jaeger

Roteiro: Carlos Juliano Barros, com a colaboração da Ana Aranha

Tratamento de roteiro: Vitor Hugo Brandalise

Edição e montagem: Juliana Santana, Clara Rellstab e Mari Romano

Produção musical: Mari Romano e João Jabace

Finalização e mixagem: João Jabace

Distribuição: Bia Ribeiro

Identidade visual: Leonardo Uehara

Site: Jonas Santana

Gravado com apoio técnico da Som de Cena (SP)

Para falar com a equipe: [email protected]

Confira a íntegra do roteiro do episódio.

Sobre o TRABALHEIRA

Trabalheira é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A ideia é discutir o futuro do trabalho. Na série de oito episódios, a gente vai responder a uma pergunta provocativa a cada programa: as máquinas vão roubar nossos empregos? Será que algum dia vamos trabalhar menos? O trabalho dignifica ou danifica as pessoas?