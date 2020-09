Trabalheira #7: Quais são os mitos sobre o direito do trabalho?

Uma desconstrução de narrativas falsas sobre as leis trabalhistas e uma análise de suas consequências sobre o mercado de trabalho.

Apresentação: Ana Aranha e Carlos Juliano Barros

ARTIGOS

“Pelo fim da cultura do chute”

– Alexandre Schwartsman

“A Reforma Trabalhista e o ‘sonho americano'”

– Cássio Casagrande

“Associar a CLT ao fascismo é uma mistificação da História”

– Cássio Casagrande

“Brasil, “Campeão de ‘ações trabalhistas'”

– Cássio Casagrande

REPORTAGENS

“Desonerar a folha de pagamentos não gera empregos, diz Marcos Lisboa”

VÍDEOS

Flávio Rocha

– (6min10s)

Jair Bolsonaro

Luís Roberto Barroso

– (55min08s)

OUTROS

História da Organização Internacional do Trabalho (OIT)

Trabalheira é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. A ideia é discutir o futuro do trabalho. Na série de oito episódios, a gente vai responder a uma pergunta provocativa a cada programa: as máquinas vão roubar nossos empregos? Será que algum dia vamos trabalhar menos? O trabalho dignifica ou danifica as pessoas?