Íntegra da resposta do governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja

Confira o posicionamento do governador do MS Reinaldo Azambuja (PSDB) sobre acusação de ter comprado gado de pecuarista investigado por incêndio no Pantanal

Posicionamento referente à reportagem Pecuarista investigado por incêndio no Pantanal vendeu gado para governador do MS.





O governador Reinaldo Azambuja recebeu com estranheza e indignação a conclusão do inquérito.



Trata-se de denúncia antiga, baseada em delações premiadas sem qualquer credibilidade e provas, que vêm sofrendo, em casos diversos no País, inúmeros questionamentos judiciais quanto à sua procedência e consistência.



Passados três anos de inquérito tramitando no STJ, não foi possível concluir ou ao menos indicar de que forma o governador teria praticado qualquer tipo de ilícito.



Desde a Operação Vostock, realizada de forma midiática e exorbitante, bem no meio da campanha eleitoral de 2018, não se conseguiu produzir uma única prova de que tenha recebido qualquer tipo de vantagem indevida da JBS.



Neste caso, é importante pontuar que a própria empresa confessou que os termos de acordo para benefícios fiscais do estado não estavam sendo cumpridos e aderiu a programas de recuperação fiscal, bem como efetuou o pagamento de valores devidos a título de imposto, de modo que não houve dano ao Erário, nem tampouco qualquer ato de corrupção praticado.



Com o fim do inquérito, o governador Reinaldo Azambuja entende que , em processo com ampla defesa, demonstrará a improcedência de todas as acusações a ele dirigidas.





Reinaldo Azambuja



Governador do Estado de Mato Grosso do Sul