Íntegra da resposta da Funai sobre focos de incêndio em terras indígenas

Posicionamentos referentes à reportagem Sem brigadistas e esquecidas pela Funai, 60% das terras indígenas sofrem com mais de 100 mil focos de incêndio em 2020.

Funai

Informamos que compete à Fundação Nacional do Índio (Funai) apoiar ações de combate a incêndios, em articulação intersetorial e interinstitucional, bem como apoiar, monitorar e executar ações de prevenção a incêndios em Terras Indígenas (TIs).

Assim, destaca-se que a Funai apoia ações de combate a incêndios florestais realizadas pelas Instituições que possuem estrutura, expertise e arcabouço legal para fazê-lo, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Prevfogo/Ibama), Corpo de Bombeiros Militar (CBM), e demais parceiros que atendam aos requisitos de segurança, capacitação e legalidade.

Além disso, somente esse ano, por meio do Acordo de Cooperação Técnica com o Prevfogo, foram formadas 41 Brigadas Federais em Terras Indígenas, bem como foi realizado o primeiro “Curso de Formação de Multiplicadores para Prevenção de Incêndios Florestais em Terras Indígenas”, que teve como objetivo capacitar indígenas e servidores que venham a atuar nas suas TIs em prevenção a incêndios florestais, sempre enfatizando o uso do conhecimento tradicional aliado às novas técnicas e conhecimentos científicos já produzidos sobre o manejo integrado do fogo.

Por fim, informamos que a previsão de orçamento da Coordenação Geral de Monitoramento Territorial (CGMT) da Funai para prevenção e combate a incêndios em Terras Indígenas em 2021 é de R$ 1,2 milhões.