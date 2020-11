Íntegra de resposta da Bayer sobre ausência de dados

Posicionamento referente à reportagem Governo não divulga dados de 72% dos agrotóxicos, protegendo multinacionais.

A Bayer informa que respeita os rigorosos processos científicos utilizados pelas autoridades regulatórias do Brasil e de todo o mundo para garantir o uso seguro de defensivos agrícolas e de outros produtos de proteção à lavoura. A Bayer é uma multinacional com ações negociadas na Bolsa de Frankfurt e, por questões estratégicas, não divulga informações ou dados específicos dos países em que atua. Com base em um robusto número de pesquisas e evidências científicas, defendemos que o uso de nossos produtos é seguro, sempre que observadas as orientações da bula, e que nossas soluções são fundamentais para garantir uma agricultura mais produtiva e sustentável.