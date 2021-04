Íntegra do posicionamento do Bradesco

No Bradesco, todos os clientes são submetidos a um processo de análise de crédito que contempla aspectos ESG. Esse processo utiliza restritivos cadastrais para sinalizar riscos identificados a partir do cruzamento dos dados dos clientes com listas públicas que dispõem sobre prática de crimes/danos socioambientais, como, por exemplo, embargos e envolvimento com trabalho análogo ao escravo. Esses riscos são avaliados pelo sistema de análise de crédito, que recusa automaticamente as operações com indícios graves e, quando necessário, deriva essas operações para a avaliação de especialistas. No âmbito do segmento de atacado, além das informações cadastrais, há uma avaliação individual dos clientes com maior exposição de crédito com o Banco e que atuam em setores de maior risco sob a ótica socioambiental. Essa avaliação, que compreende a gestão socioambiental de fornecedores dos clientes, gera uma nota que compõe o rating socioambiental da empresa, utilizado no processo de análise e decisão de crédito. Ressalta-se que os contratos de crédito incluem cláusulas que estendem as obrigações socioambientais aos fornecedores do tomador. A análise resulta na identificação de riscos socioambientais que subsidiam a tomada de decisão de crédito e a mitigação dos riscos, por meio de cláusulas contratuais e do monitoramento dos projetos pelo período de vigência do contrato.