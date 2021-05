Íntegra das respostas da Polícia Civil do Pará e do Ministério Público Estadual

Polícia Civil

A Polícia Civil do Pará ressalta que trabalha de forma técnica e informa que logo após tomar conhecimento do desaparecimento do presidente da Associação Regional de Pessoas com Epilepsia de Redenção e candidato a vereador do município, Cícero José Rodrigues, iniciou as investigações em conjunto com o Ministério Público realizando diligências para apuração dos acontecimentos. Foram realizadas medidas cautelares, atendendo aos pedidos deferidos pela Justiça. Após a conclusão das investigações, os procedimentos policiais foram submetidos ao Poder Judiciário.



Ministério Público Estadual

O PJ Leonardo Caldas não está mais respondendo pela 1ª Promotoria Criminal de Redenção.

Entramos em contato com o atual promotor responsável pela 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Redenção.

Ele nos informou que o Ministério Público do Estado só irá se manifestar nos autos sobre esse caso.