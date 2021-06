Íntegra do posicionamento da Frigol

Nota enviada a Repórter Brasil em resposta à matéria: Bancos injetam quase US$ 10 milhões nos frigoríficos que mais infringiram compromissos ambientais no Pará

Em resposta à matéria “Bancos injetam quase US$ 10 milhões nos frigoríficos que mais infringiram compromissos ambientais no Pará”, publicada em 29 de abril de 2021, e por respeito ao trabalho de apuração jornalística da equipe da ONG Repórter Brasil, a Frigol S/A

vem respeitosamente esclarecer que:

Em relação ao TAC da Carne e ao desmatamento ilegal na Amazônia: a Frigol é signatária do TAC desde o início, em 2009, e vem apresentando um avanço progressivo na rastreabilidade dos animais. Este avanço pode ser conferido nos resultados das auditorias do Ministério Público Federal e demonstra o trabalho da empresa em

responder aos grandes desafios de responsabilidade socioambiental nos locais onde atua. Já na primeira auditoria do MPF, realizada em 2017, a empresa teve atestado o cumprimento de 81% dos requisitos e na mais recente, realizada em 2021, e cujos resultados devem ser publicados em breve, a empresa teve confirmado o cumprimento

de 97% dos requisitos. Como mencionado, a empresa está próxima, não só do cumprimento pleno do TAC, como vem adotando medidas que ultrapassam as exigências deste – como a rastreabilidade dos animais em todos os biomas em que atua e não apenas nos exigidos pelo Termo, por exemplo.

Desde 2009, a Frigol vem fazendo investimentos contínuos em tecnologias e análises capazes de mitigar os riscos socioambientais em todos os biomas e, por meio de parcerias com organizações ambientais como a ONG Amigos da Terra -Amazônia Brasileira, vem aportando conhecimento científico e tecnologias específicas para garantir a integração das informações de diferentes bases públicas (IBAMA, Ministério do Trabalho, SIF e outros) para assegurar um nível cada vez maior de segurança nas

informações. Desta forma, a empresa pode excluir de sua base de fornecedores aquelas fazendas/propriedades que por alguma razão estejam embargadas.

A adoção dessas novas tecnologias vem permitindo que o nível de transparência da Frigol hoje se estenda até o consumidor. Ao encontrar produtos Frigol no supermercado, ele pode identificar, pelo código QR impresso na embalagem, o grupo de fazendas de onde se originou aquela peça.

Quanto à afirmação de que “Segundo dados do MPF, 18,7% dos animais comprados pela empresa – 50,8 mil cabeças de gado – tinham origem com evidências de irregularidades.”, a Frigol S/A reitera que este se trata de um dado de 2017, apurado na auditoria do MPF e apresentado em 2019. Assim que teve conhecimento desta irregularidade, a Frigol fez uma apuração interna, identificou que se tratava de uma falha de processo e providenciou a substituição do fornecedor responsável por ela. Atualmente, a empresa trabalha com um fornecedor que detém a tecnologia mais sofisticada de gestão da informação, em um processo que inclui também uma última etapa de análise manual de dados por técnicos especializados para evitar eventuais inconsistências. Desta forma, a checagem é feita tanto no momento da compra como na chegada do animal ao frigorífico.

Quanto à afirmação de que “em 2016, o BNDES emprestou 2,88 milhões de dólares para a Frigol adquirir itens não listados no banco de dados”, esclarecemos que o financiamento de mercadoria (finame) constante no balanço da empresa naquele ano se refere a compra de uma aeronave com financiamento da Textron Financial (TFC), canal próprio de Financiamento da Empresa Beechcraft, que é a fabricante da Aeronave King Air. A Frigol não realizou operações com o BNDES naquele ano ou em qualquer momento nos últimos sete anos.

Quanto à afirmação de que a empresa não respondeu ao contato da reportagem, a Frigol afirma que está à disposição para responder às solicitações da imprensa, mas não foram encontrados registros de tentativas da Repórter Brasil na data/horário mencionados. Reconhecendo a importância dessas solicitações e que pode ter havido alguma inconsistência alheia ao compromisso da empresa, a Frigol está disponibilizando um novo canal exclusivo para a imprensa [email protected] Desta forma, espera garantir o atendimento de todas as solicitações.

A Frigol S/A desenvolve um programa abrangente de sustentabilidade, tendo como propósito o desenvolvimento socioeconômico ambiental nas regiões onde atua. Hoje, como parte deste compromisso, a empresa desenvolve vários acordos de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias que possam aprimorar a cadeia de suprimento e contribuir para um futuro sustentável da indústria pecuária. Atenciosamente, Frigol S/A