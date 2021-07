Íntegra da resposta da Anoro

A ANORO – Associação Nacional do Ouro – tem atuado de forma consistente junto ao poder público no intuito de requerer ações efetivas para combater todas as práticas ilegais envolvendo o mercado do ouro.

Constituída em 1986, a Associação é absolutamente contrária a prática de garimpo ilegal que ocorre em áreas onde a mineração é proibida. Desde 2017, a entidade vem propondo para a Receita Federal, o Banco Central do Brasil e a Agência Nacional de Mineração – ANM ações para melhorar o controle da atividade garimpeira. Entre as práticas defendidas estão a emissão de nota fiscal eletrônica e cadastro nacional digital de garimpeiros junto à ANM, que em conjunto são ferramentas fundamentais para garantir a rastreabilidade do metal precioso em todos os seus processos de manuseio desde a extração até a venda para os mercados de interesse, promovendo a comercialização legalizada.

A ANORO, desde 2013, vem divulgando através de cartilhas de orientações de boas práticas ambientais na atividade de extração de ouro/garimpeira por entender que o processo educativo e a legalização devem caminhar juntos. Todo este avanço também tem como foco a humanização da atividade garimpeira e a valorização de toda a cadeia.

A ANORO já tem em seu portfólio mais de 40 audiências públicas oficiais com órgãos do Governo Federal no período de 2017 até 2021 para atuar no combate ao garimpo ilegal no Brasil e ao comércio ilegal de ouro no País.

