Conheça os produtos químicos identificados por meio de fotos em fazenda fiscalizada em Buriti, Maranhão

Leia abaixo a pesquisa feita pela reportagem com especialistas e fontes internacionais sobre os produtos encontrados na Fazenda São Bernardo, de Gabriel Introvini, fiscalizada pelo caso de pulverização aérea no Maranhão

Esta pesquisa foi feita para a matéria ‘Sojeiros dizem que sarna causou problemas de saúde em vila onde avião lançou agrotóxicos’

Nome comercial Ingrediente(s) ativos(s) Concentração Uso Classe Química Fabricante OCHIMA Éster alquílico de ácido fosfórico Espalhante Syngenta PRIORI XTRA Azoxistrobina

Ciproconazol 20%

7% Estriobilurina

Triazol Fungicidas Syngenta CRUISER 350FS Tiametoxan 35% Neonicotinoide Inseticida Syngenta

OCHIMA é um éster alquílico de ácido fosfórico, um adjuvante para aumentar a eficiência dos agrotóxicos nas plantas, não é um agrotóxico.

PRIORI XTRA – é um produto com dois agrotóxicos fungicidas, a Azoxistrobina e o Ciproconazol:

Azoxistrobina é um agrotóxico fungicida de amplo espectro, da classe das estriobilurina, aprovado para uso na Europa e Estados Unidos. Tem toxicidade moderada para a saúde humana, embora tenha efeitos irritantes nos olhos e pele, efeitos no fígado e sobre o desenvolvimento e saúde reprodutiva e possa ser bioacumulável. Para o ambiente, apresenta toxicidade aguda e crônica para peixes, abelhas e grande potencial de persistência no solo, e portanto, podendo ser lixiviado para os mananciais e lençóis freáticos.

Ciproconazol é um agrotóxico fungicida de amplo espectro, da classe dos triazóis, aprovado para uso na Europa e Estados Unidos. Tem toxicidade moderada para a saúde humana, embora tenha efeitos sobre o trato respiratório, fígado e sistema endócrino. Para o ambiente, apresenta alta toxicidade aguda e crônica para aves, abelhas e animais marinhos. Tem grande potencial de persistência no solo, e portanto, podendo ser lixiviado para os mananciais e lençóis freáticos.

CRUISER 350FS – é um produto com um agrotóxico inseticida, o Tiometoxan:

Tiometoxan é um agrotóxico inseticida de amplo espectro, da classe dos nenicotinoides, aprovado para uso em alguns países da Europa e Estados Unidos. Tem toxicidade moderada para a saúde humana, embora tenha efeitos em células do fígado. Para o ambiente, apresenta toxicidade elevada aguda para abelhas e grande potencial de locomoção no solo, e portanto, podendo ser lixiviado para os mananciais e lençóis freáticos.



