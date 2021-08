Íntegra da entrevista com o advogado do fazendeiro investigado pelo caso de agrotóxicos jogados de avião em comunidade rural do Maranhão

Advogado do fazendeiro Gabriel Introvi, investigado pela intoxicação por agrotóxicos das comunidades de Araçá e Carranca, respondeu aos questionamentos da reportagem por email Está entrevista faz parte da matéria 'Sojeiros dizem que sarna causou problemas de saúde em vila onde avião lançou agrotóxicos' Repórter Brasil – O Sr. Gabriel Introvini foi multado em R$ 273 mil por pulverização aérea de agrotóxicos sem ter a licença para isso. O senhor tinha a licença? Pedro Ronny Argerin – Foi multado por ausência de licença para pulverização aérea. Mas o Sr. Gabriel tem licença para pulverização aérea, podemos enviar, caso entender necessário RB – Já pagou a multa ou irá recorrer? PRA – Ingressamos com recurso e apresentamos a Licença Ambietal em nome do Sr. Gabriel Introvini e também da Empresa de Aviação Agrícola que foi contratada e responsável pela aplicação. RB – Além disso, foi obrigado a pagar os custos dos serviços médicos nas comunidades durante o mês de maio. O senhor cumpriu com essa ordem? PRA – Os custos com serviços médicos foi uma opção pessoal do Sr. Gabriel, antes de receber qualquer decisão judicial, e quando foi intimado informamos o Juíz que os serviços já estavam sendo feitos, independentemente da decisão judicial. RB – Assim como mostra o inquérito policial, o senhor contratou a empresa Flórida Aviação Agrícola para realizar a pulverização aérea. Essa informação está correta? PRA – A pulverização foi realizada pela Empresa contratada. A informação no Inquerito Policial está correta e foram apresentados os documentos comprovando. RB – Qual era a rota de voo contratada? PRA – Nesse sentido há um grande equívoco, que já foi totalmente provado e inclusive confessado pelos próprios denunciantes. O verdadeiros responsável pela rota que sobrevoou a comunidade de Araça foi realizada pela Fazenda Europa de propriedade do Sr. Sergio Strobel. RB – Quais agrotóxicos foram despejados na Fazenda São Bernardo? PRA – Não foi pulverizado agrotóxicos, mas sim fertilizantes. RB -Como o senhor e o seu filho estão respondendo às acusações. PRA – Contratamos vários profissionais, advogados, médicos, outros profissionais da saude e agronomo e apresentamos provas que não somos os responsaveis pelas acusações noticiadas. Juntamos provas tanto no Inquerito Policial como tambem perante o Juixz. RB – Quais fertilizantes foram pulverizados? PRA a) Supa Moly; b) Quantis e c) Broadaque RB – Mas ele não está sendo acusado de contaminação apenas em Araçá, mas em Carranca também. Ele apresentou provas para essa acusação também? PRA – Carranca não tem uma única prova contra o Sr. Gabriel, juntamos prova nesse sentido. Na verdade, é uma perseguição de duas pessoas Vicente e Edilson.