Íntegra das respostas da ANS, Prevent Senior e Hapvida

Os nomes das operadoras, bem como o andamento dos processos instaurados para apurar se houve alguma conduta infrativa às regras de saúde suplementar por parte de operadoras de planos de saúde, no tocante ao chamado Kit Covid, devem ser preservados porque os processos são restritos.



De toda forma, cumpre registar que um dos processos administrativos, o instaurado em face da Prevent Senior, já foi concluído por ausência de indícios de infração.



Também vale ressaltar que a prescrição de tratamentos e medicamentos deve se dar a critério do médico assistente, em decisão compartilhada ou concordância declarada pelo paciente, cabendo ao profissional de saúde prestar todas as informações ao paciente/familiares quanto ao caráter experimental do tratamento e seus efeitos colaterais. Assim, a prescrição de medicamentos que integram o KIT Covid, por si só, não configuraria uma conduta infrativa às regras da saúde suplementar, pois é prerrogativa do médico assistente.

Prevent Senior



A Prevent Senior sempre atuou dentro dos parâmetros éticos e legais e, sobretudo, com muito respeito aos beneficiários. Todas as dúvidas e questionamentos formulados pela CPI foram devidamente esclarecidos junto às autoridades competentes.





Hapvida



Cada vida importa na luta contra a covid-19 e, por isso, a empresa não mede esforços na atenção à saúde de seus beneficiários.



Os médicos, e todos os profissionais que compõem as equipes têm sido um elo fundamental nesta jornada de combate ao Covid-19. A empresa reitera que respeita a soberania médica e que todos os tratamentos são de inteira autonomia do profissional, decididos em comum acordo com os pacientes.



O respeito a todos é uma premissa importante da instituição que possui canal específico para o atendimento dos médicos, enfermeiros e outros profissionais que constituem o quadro da companhia, em duas diferentes frentes, como o Sentinela, ouvidoria interna que busca garantir o acesso dos colaboradores à livre comunicação e expressão, com o intuito de relatarem qualquer desconforto em sua jornada. Reforçamos o compromisso da operadora com a saúde de qualidade.





