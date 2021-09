Íntegra das respostas da Rainforest Alliance, Nespresso e Starbucks

Respostas enviadas para a reportagem “Presidente da maior cooperativa de café do país é autuado por descontar, de forma irregular, 30% do salário de 19 trabalhadores”

Rainforest Alliance



Desrespeito aos direitos trabalhistas nunca foi – e nunca será – tolerado pela Rainforest Alliance. Todos os produtores certificados devem cumprir a lei trabalhista vigente, além de itens específicos da Norma de Agricultura Sustentável, de modo a oferecer um ambiente de trabalho salubre para todos os trabalhadores, fixos ou temporários. Os produtores devem, antes de cada auditoria, apresentar declarações sobre os processos trabalhistas em andamento, que são utilizadas como indicadores de risco pelos auditores independentes. Além disso, nosso time realiza frequentes consultas à Lista Suja do Ministério do Trabalho e também conta com o apoio de partes externas para nos mantermos atualizados sobre denúncias relevantes envolvendo fazendas certificadas.



No caso específico da Fazenda Pedreira, vale ressaltar que a propriedade passou pela auditoria anual presencial para renovação da certificação UTZ em maio de 2021, portanto 2 meses antes desta fiscalização do Ministério do Trabalho. Na época, o produtor apresentou documentação declarando não haver nenhum processo corrente desde a auditoria do ano anterior, e foram sinalizadas algumas questões para melhoria, ajustadas na sequência.



Nós fomos alertados pela equipe do Repórter Brasil em 20/08 sobre a denúncia. Mesmo sem a inclusão da fazenda na Lista Suja e com a assinatura do TAC pelos proprietários da fazenda, em 23/08, achamos melhor suspender a licença deste produtor até que seja realizada uma auditoria de investigação, que está prevista para acontecer nas próximas 2 semanas.

Nespresso

A Nespresso esclarece que a Fazenda Pedreira, em Cabo Verde (MG), não é fornecedora da empresa. Todas as fazendas fornecedoras de café para a Nespresso que fazem parte da Cooxupé estão credenciadas dentro do Programa Nespresso AAA de Qualidade Sustentável™ que busca o cumprimento da legislação trabalhista.



A companhia, no entanto, está em contato com a Cooxupé para entender o andamento do caso. Há 15 anos no Brasil, a Nespresso, por meio do Programa Nespresso AAA de Qualidade Sustentável™, trabalha preventivamente para contribuir com o processo sustentável em toda a cadeia do café, incluindo a implementação de políticas adequadas de trabalho.

Starbucks

Na Starbucks, temos o compromisso de obter café de forma responsável, para a melhoria das pessoas e do planeta, para que possamos garantir um futuro sustentável de café para todos. Levamos alegações como essas extremamente a sério e exigimos que todos os nossos fornecedores se comprometam a cumprir nosso Código de Conduta do Fornecedor. A pedra angular da abordagem de abastecimento ético da Starbucks para a compra de café são as práticas de Coffee and Farmer Equity (C.A.F.E.). Desenvolvido em colaboração com Conservation International. C.A.F.E. é um programa de verificação que mede as fazendas em relação a critérios econômicos, sociais e ambientais, todos projetados para promover práticas de cultivo de café transparentes, lucrativas e sustentáveis, ao mesmo tempo que protegem o bem-estar dos cafeicultores e dos trabalhadores, suas famílias e comunidades. Estamos ativamente engajados com as fazendas para garantir que cumpram nossos padrões e cada cadeia de fornecimento deve passar por uma nova verificação regularmente. Continuamos comprometidos em trabalhar com nossos parceiros de negócios para atender às expectativas detalhadas em nossa Declaração Global de Direitos Humanos.

A Starbucks tem uma longa história de trabalho para apoiar os cafeicultores no Brasil e nos preocupamos profundamente com o bem-estar das comunidades cafeicultoras. Na verdade, recentemente anunciamos a inauguração de nosso primeiro Centro de Apoio ao Agricultor no Brasil, localizado em Minas Gerais. Essa inauguração faz parte do trabalho contínuo da Starbucks para melhorar os meios de subsistência dos cafeicultores e permitirá que a Starbucks trabalhe junto com produtores, fornecedores e agências locais para aprender mais sobre os desafios ambientais e sociais únicos que a região enfrenta e obter maior conhecimento de técnicas avançadas de cultivo e colaborar em soluções de longo prazo para melhor apoiar os agricultores.

