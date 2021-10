Íntegra das respostas da BP Trading, Banco Paulista, Anoro, FD’Gold, Ourominas e Carol DTVM

BP trading



“A BP Trading apresentou lucro de R$ 10,7 milhões no exercício de 2019. Em 2018, o lucro da empresa foi de R$ 220 mil e em 2017 foi de R$ 146 mil. O que explica esse aumento?

O lucro da empresa está atrelado a diversos fatores mercadológicos oscilantes, os quais vão desde a demanda até oferta, preço e escala de produção.

1. Quais são atualmente os principais países de destino do ouro exportado pela BP Trading, bem como seus principais clientes internacionais?

Os principais países são Canadá e Inglaterra. Entretanto, no tocante aos principais clientes da empresa, regras de confidencialidade e a própria LGPD impedem que a companhia forneça dados de seus clientes.

2. Como maior exportadora de ouro brasileiro, qual foi a participação da empresa no setor no ano passado (ou seja, a BP Trading responde por que % da exportação brasileira, ou quantas toneladas a trading exportou no ano passado?

A companhia não detém dados que permitam delimitar o seu market share, tampouco de seus concorrentes, prejudicando, assim, qualquer afirmação a esse respeito.

3. Quais são as principais concorrentes da BP Trading?

Tradings, bancos, mineradoras e demais agentes do mercado.

4. Entre os fornecedores de ouro para a BP Trading estão empresas investigadas pela Polícia Federal e acusadas pelo Ministério Público Federal pela aquisição de ouro de garimpos ilegais, como D Gold e Carol DTVM. A empresa tem ciência de que está comprando ouro de DTVMs que tem, em suas compras, a aquisição do metal com origem ilegal? O que a BP Trading pretende fazer com relação a estes fornecedores inidôneos?

Todas as Instituições Financeiras (Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários) são devidamente autorizadas e fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil e demais órgãos de controle, sendo, ainda, auditadas por auditorias independentes. A BP Trading mantém rigorosos controles quanto à origem do mineral adquirido de seus fornecedores, conforme manuais e regramentos internos, sendo condição inafastável para a realização de suas operações que o minério esteja acompanhado da devida documentação pertinente exigida pela legislação em vigor.

5. Qual o mecanismo usado pela empresa para se certificar que o ouro comercializado pela BP Trading não é ilegal?

Possuímos políticas internas de governança e compliance baseadas nas legislações vigentes, processos de solicitações de documentação de origem junto aos fornecedores e sistemas de consultas reputacionais.

6. Em agosto de 2020, uma auditoria independente encontrou inconsistências sobre valores declarados em estoque e também nas quantias pagas a clientes e fornecedores. Vocês não apresentaram justificativa à época. O que explica essas inconsistências?

A empresa possui rígido e contínuo processo de auditoria e rotineiramente roda procedimentos internos de aprimoramento. Eventuais inconsistências porventura identificadas são solucionadas tempestivamente.

7. Em uma manifestação enviada ao MPF em agosto de 2021, a Anoro afirma que as comerciais exportadoras deveriam ser alvo de maior fiscalização por parte dos órgãos reguladores, já que são suspeitas de comprar ouro de garimpo, demanda que cabe às DTVM’s. A BP Trading compra ou já comprou ouro de garimpo?

A BP Trading nunca adquiriu ouro de garimpo, seguindo a Lei 12.844/2013 e pareceres da ANM e BACEN que especificam que a aquisição de ouro de garimpo compete exclusivamente a Instituições Financeiras autorizadas pelo Banco Central do Brasil.

8. Quais são os vínculos da BP Trading com o Banco Paulista? A BP Trading exporta ouro adquirido pelo banco atualmente ou já fez isso no passado? O Banco Paulista, há alguns anos, também exportava ouro?

O Banco Paulista é apenas um dos bancos em que a BP Trading possui conta corrente. Atualmente não temos operações de ouro ativo financeiro com o Banco Paulista, pois o mesmo não atua mais neste segmento até onde temos conhecimento.

BP Trading”



Banco Paulista



1.Qual o vínculo do Banco Paulista com a empresa BP Trading?



A BP Trading é correntista do Banco Paulista e, no período de 2015 a 2019, celebrou operações de ouro ativo financeiro.



2. O Banco Paulista já exportou ou exporta ouro? Quais são os principais países de destino?



O Banco Paulista jamais exportou ou exporta ouro.



3. O que o Banco Paulista tem a dizer sobre a denúncia do MPF, no âmbito da Operação Lava Jato, sob suspeita de contratos fraudulentos envolvendo a Odebrecht?



O Banco Paulista nunca teve operações com a Odebrecht.



4. Preciso de alguns posicionamentos do Banco Paulista e de alguns ex-diretores: Álvaro Vidigal e Tarcisio Joaquim.



Álvaro Vidigal e Tarcísio Joaquim não trabalham mais no banco.

Anoro



Esclarecemos que a associação já se manifestou sobre o tema junto ao Ministério Público. [Questionada se poderia passar o documento]. As informações podem ser solicitadas para o Ministério Público.



FD’Gold



A empresa esclarece que desconhece o teor da ação e o objeto do processo. A resposta será fornecida dentro dos prazos e no fórum devido.



Ourominas

O que a Ourominas tem a dizer sobre as revelações feitas pelo estudo e a ação civil pública proposta pelo MPF para suspender os trabalhos da empresa?



1. Que ainda não teve acesso aos autos da ação proposta, por esse motivo, vamos nos manifestar no processo;

2. No entanto, a empresa reforça que é autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar na aquisição de Ouro. E destaca ainda que não tem qualquer atividade de exploração mineral, ou seja, não é garimpo ou Mineradora;



2 – A empresa tem ciência desse tipo de aquisição de ouro ilegal?

3. Todas as aquisições de ouro realizadas pela empresa são feitas rigorosamente de acordo com a legislação vigente, com as normas do Banco Central e normas da Agência Nacional de Mineração;

4. Todos os impostos Federais, Estaduais e Municipais, são devidamente recolhidos e declarados pela empresa;

5. A empresa possui um rigoroso sistema de controle interno, que permite a identificação e qualificação de seus clientes e parceiros. A empresa por meio de seu correspondente local, confere as informações repassadas pelo cliente e confere no site da ANM, estando tudo certo, prossegue-se com a documentação.

Vale frisar, que a fiscalização no local de exploração de ouro e outros minérios no Brasil compete exclusivamente às autoridades competentes e não cabe ser atribuída a uma empresa privada.

É o que temos a informar no momento e nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento.



Carol DTVM



Informamos que a CAROL DTVM LTDA, só compra Ouro em garimpos com permissão de lavra garimpeira aprovados pela Agência Nacional de Mineração ANM. Salientamos que em momento algum adquirimos Ouro de reserva indígena. Sobre a ação civil pública, o caso está entregue ao nosso Depto. Jurídico.

A empresa fica impossibilitada de responder devido à LGPD e sigilo bancário. (pergunta sobre BP Trading)

