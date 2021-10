Íntegra das respostas da Direcional Engenharia e Vagas

Direcional Engenharia – 1º posicionamento

A Direcional Engenharia atua com responsabilidade, em cumprimento à legislação, e com destacado empenho no desenvolvimento dos profissionais de corretagem associados a ela em diversos estados. Além de manter práticas e processos de governança, cumprir a lei é mandatório e a Companhia não tolera irregularidades.

A profissão de corretor de imóveis é autônoma e prevista expressamente em lei – desde 1978 pela Lei 6.530 e regulamentada pela Lei 13.097/2015. Abriga diferentes perfis e histórias pessoais, cria uma jornada própria repleta de desafios e oportunidades e sem os atributos tradicionais de uma relação de emprego.

Além de respeitar a autonomia que esses profissionais possuem para gerir suas atividades e escolher as empresas com que atuam, a Companhia os estimula a se desenvolverem na carreira porque são parceiros relevantes no ciclo dos negócios. A Direcional promove diversas e recorrentes ações voltadas à qualificação dos corretores associados, oferece incentivos a novos negócios, reconhecimentos periódicos e disponibiliza ferramentas e estrutura.

A remuneração segue os acordos com os profissionais e as regulações do setor. É necessário esclarecer que, além dos corretores, a estrutura de vendas imobiliárias da Companhia possui equipe própria e dedicada, que também é remunerada a partir dos resultados comerciais.

A Companhia sempre credencia profissionais nas localidades em que atua. Pela natureza da atividade, a profissão de corretor recebe com frequência candidatos de outras áreas para iniciar a carreira. Na empresa, candidatos com esse perfil passam por treinamento em que desenvolvem atividades preparatórias para a corretagem.

Durante o período, também são orientados e recebem apoio, por vezes financeiro, para buscar a qualificação e os registros exigidos em lei, caso queiram de fato se tornar corretores profissionais e seguir na parceria com a Companhia. Quem opta por não dar continuidade ou não apresenta a documentação exigida, que é de sua inteira responsabilidade, é descredenciado.

Direcional Engenharia – 2º posicionamento

A profissão de corretor de imóveis é autônoma, e prevista expressamente em lei, desde 1978 (pela Lei 6530, inclusive recentemente regulamentada pela Lei 13.097/2015).



A Companhia atua em diversos estados e tem práticas consolidadas relacionadas ao desenvolvimento de suas atividades, o que envolve aspectos técnicos e sanitários no contexto da pandemia, e segue todos os preceitos legais para definir as condições e sua relação com estes profissionais parceiros tão relevantes para sua atividade.

Como dito anteriormente, a Direcional trabalha com profissionais de corretagem associados em diversos estados, em cumprimento à legislação e respeitando a autonomia que esses profissionais possuem para gerir suas atividades relacionadas à parceria acordada com a Companhia.

Vagas

Exigimos uma série de documentos das empresas que contratam nossa tecnologia antes de liberar para elas o uso do software de recrutamento e seleção. Isso é feito para validar que as empresas são idôneas e que as vagas veiculadas são reais. Mesmo não determinando o teor dos pacotes ofertados pelas empresas que utilizam sua plataforma, a Vagas.com zela pelo interesse de seus usuários e fará a verificação das práticas relatadas. Estando em desconformidade com o que estabelece a legislação trabalhista, a Vagas.com adotará as medidas contratuais cabíveis. Protegemos rigorosamente os dados dos nossos usuários, mantendo em sigilo e segurança todas as informações registradas em nosso banco de dados.





Leia a matéria aqui