Íntegra das respostas da Komatsu, Link Belt e Volvo

Komatsu

A Komatsu possui uma diretriz bastante criteriosa sobre a comercialização de seus produtos; o contrato com seus distribuidores conta com rígidas cláusulas de compliance, que não permitem a venda de seus equipamentos para toda e qualquer atividade ilegal. Antes de iniciar qualquer venda, a Komatsu promove um estudo de cada cliente para conhecer suas práticas ambientais, de negócios e, dessa forma, tentar assegurar-se de que os equipamentos serão utilizados de maneira legal.



Além disso, o Banco Komatsu, responsável por grande parte das vendas financiadas, também possui rígidas cláusulas de compliance e realiza cautelosa análise de seus clientes antes de qualquer negócio ser efetivado.



No entanto, não é possível acompanhar todo o ciclo de vida útil de uma máquina – que pode durar décadas –, quando ela passa a ser revendida por terceiros.

Link Belt

Respostas de Matheus Fernandes, Business Manager da Operação Link-Belt Latin America:



A empresa se sente responsável por este uso de máquinas de sua fabricação em garimpos ilegais?

Nós nos sentimos responsáveis por todas as máquinas Link-Belt, estejam elas trabalhando em qualquer tipo de operação e em qualquer lugar do mundo. Nós prezamos pela ética e fabricamos um produto para que ele seja utilizado, definitivamente, em conformidade com a lei. No entanto, é impossível fazer o controle de determinadas operações e aplicações do produto. Ao adquirir a escavadeira, o cliente torna-se o principal responsável pela operação em que ela será alocada.



A empresa reconhece que existem formas de controlar e inibir o uso de suas máquinas em atividades ilegais no Brasil?

Sim. A tecnologia é o caminho para viabilizar esse acompanhamento.



A empresa está adotando alguma medida para inibir o uso de suas máquinas em atividades ilegais no Brasil?

A máquina que foi apreendida, em setembro de 2018, é parte da série X2, que ainda não possui a tecnologia de telemetria. Justamente para acompanhar mais de perto a aplicação de nossos equipamentos e reduzir o risco de uso indevido, adotamos o sistema de telemetria para nossa nova série de escavadeiras (X3E). Esse sistema permite a localização do equipamento, desde que o operador não desative essa funcionalidade. Por intermédio da telemetria, é possível coletar dados de operação para facilitar o desenvolvimento de novas soluções e acompanhar a evolução do produto em campo, além de possibilitar o planejamento de manutenção, bem como a localização do equipamento. Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), a fabricante terá acesso aos dados, mediante prévia autorização do cliente proprietário da escavadeira. De maneira geral, a tecnologia de telemetria, item de série da linha X3E, possibilita que a fábrica ou o distribuidor faça a localização do equipamento. Além disso, outra estratégia que temos para inibir a utilização das máquinas em atividades ilegais é no momento da venda do produto. Quando nós vendemos o equipamento, solicitamos a Licença de Operação, que é exigida pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), no Plano de Controle de Impactos Ambientais na Mineração. Assim, verificamos a legalidade da operação da terra, onde o equipamento vai operar inicialmente. É importante lembrar que essa informação é fornecida pelo comprador do equipamento, no ato da compra da escavadeira. Estamos falando de equipamentos volantes com vida útil de, pelo menos, 10 anos. Durante esse ciclo de vida, eles se movimentam por todo o território nacional e podem ser vendidos a terceiros, sem qualquer comunicação com a fabricante.



Essa apreensão do Ibama indica que a escavadeira era do modelo 210X2 e tinha número de série XLBX210B5NFHEX1216. É possível rastrear essa máquina a partir desses dados?

Sim. É possível saber qual é a máquina e para quem ela foi vendida originalmente. Ela foi vendida em novembro de 2015. Porém, como disse anteriormente, ela é de uma série antiga e ainda não contava com recurso de telemetria. Inclusive, não era do nosso conhecimento que essa máquina havia sido apreendida. Vale destacar que, atualmente, as comercializações das nossas escavadeiras são feitas por intermédio de uma rede de distribuição autorizada, que está espalhada por todo o Brasil. São os distribuidores de cada região que fazem a intermediação entre a fábrica e o cliente final, zelando pelos nossos princípios de respeito à legislação brasileira.

Volvo

A Volvo é um fabricante de máquinas, comercializadas por meio de uma rede de distribuidores para centenas de clientes. Infelizmente não temos conhecimento do assunto abaixo.

