Íntegra das respostas da Unimed-BH

A Unimed-BH esclarece que teve conhecimento da informação pela reportagem do site Repórter Brasil, publicada nesta quinta-feira, dia 05 de outubro. A Cooperativa sempre prezou pela ética e respeito em todas as suas relações, por isso, possui um Código de Conduta específico para fornecedores, sendo clara ao dispor que não aceita relacionamento com empresas que empreguem mão de obra infantil ou análoga à escravidão. A Unimed-BH informa que a construção do hospital foi realizada pelo consórcio formado por duas empresas, Engeform Construções e Comércio Ltda. e Athié Wohnrath Empreendimentos e Construções de Fábricas e Logística Ltda, e que está solicitando esclarecimento aos responsáveis para tomar as medidas cabíveis.

A Unimed-BH também reforça que a Montall Instalações e Comércio de Materiais Hidráulicos Ltda nunca figurou como prestadora de serviço contratada pela Cooperativa e desconhece qualquer relação direta com essa empresa. Ressalta ainda que a inauguração do hospital foi realizada há mais de dois anos e que jamais tomou conhecimento desse assunto ou de qualquer indício nesse sentido.

Leia a matéria aqui.