Íntegra das respostas do McDonald’s, Burger King, Bob’s e Subway

Burger King

A BK Brasil informa que toda e qualquer relação com fornecedores é pautada em cláusulas contratuais que garantam a total conformidade da rastreabilidade da cadeia desses produtores, colocando como prioridade os mais rigorosos critérios socioambientais. O mapeamento dessas práticas ocorre por parte das empresas parceiras e nós acompanhamos o cumprimento de tais iniciativas.

Subway

A Subway reitera que é uma empresa comprometida a entregar comida de qualidade, respeitando princípios e valores essenciais para o bem-estar de seus consumidores e funcionários, desde a aquisição/produção dos ingredientes até a entrega ao cliente. A rede exige que todos os seus fornecedores possuam ao menos uma das certificações de qualidade aceitas pela Global Food Safety Initiative (GFSI): FSSC22000, IFS, SQF e/ou BRC.



Ressaltamos também que a Subway segue padrões mundiais rigorosos de sustentabilidade e responsabilidade social. Para saber mais sobre esse tema, acesse o link https://www.subway.com/en-US/AboutUs/SocialResponsibility/OurPlan.

Bob’s

1.Quais são as empresas frigoríficas brasileiras atualmente habilitadas a fornecer carne bovina para os restaurantes do Bob’s, seja no Brasil ou em outros países onde a rede opera?

Atualmente, há 3 plantas habilitadas para processamento de carne bovina com o fornecedor JBS, sendo duas de responsabilidade da JBS-Friboi, localizadas em Campo Grande e Lins e uma da JBS-Seara, instalada em Osasco.

2. Quais são as plantas de abate e de processamento de carne específicas (município/UF) habilitadas como fornecedoras diretas ou indiretas nesse contexto?

O Grupo JBS tem um total de 37 plantas de abate operando, dentre estas Campo Grande/SP e Lins/SP, da qual pode-se originar nossa matéria-prima. As demais unidades estão distribuídas em Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Minas Gerais, Acre, Bahia, Tocantins, Maranhão e Pará.

3. Diante dos casos mencionados, que incluem problemas diversos relacionados ao fornecimento de gado para unidades da JBS – incluindo planta dedicada ao processamento de hambúrgueres –, que tipo de políticas o Bob’s adota para evitar o desmatamento ilegal, o trabalho escravo, impactos a comunidades tradicionais e crimes de natureza fundiária na sua rede de fornecimento de carnes bovinas?

Nossa política de fornecimento e nossos contratos exigem dos fornecedores a manutenção dos mais altos padrões de Gestão de Qualidade, Segurança Alimentar, Responsabilidade Social e Ambiental. O processo de homologação consiste desde avaliações de documentações básicas fundamentais como alvarás sanitários e licenças ambientais/operacionais que são expedidas pelas autoridades locais periodicamente, bem como outros documentos específicos como Boas Práticas de Fabricação e Prevenção de Riscos Ambientais que são avaliados pela BFFC. Os nossos fornecedores também são submetidos a auditorias regularmente baseadas em uma série de critérios de Segurança dos alimentos, Food Fraud, Gestão de Compras de matérias primas, Produção, Monitoramento de fornecedores primários entre outros itens que consideramos fundamentais para o fornecimento as empresas do grupo BFFC. As auditorias e a avaliação da legitimidade de certificações apresentadas pelos fornecedores são realizadas pela NSF, empresa de certificação e auditoria globalmente reconhecida.

Ainda em relação ao desmatamento, a rede participa de iniciativas como o CFA (Colaboração para Florestas e Agricultura) em parceira com a WWF e Fundação Moore, organizações que contribuem com estratégias para produção insumos agropecuários livres de desflorestamento ilegal e apoio à pesquisa, legislação e políticas públicas, educação ambiental e comunicação.

McDonald’s

Statement attributable to McDonald’s Corporation

While we disagree with some of these assertions, we are focused on conserving forests and supporting the people and communities around the world who depend on them. McDonald’s expects strict compliance with our Supplier Code of Conduct and takes allegations of human rights violations very seriously. We have taken action to combat forced labor and support deforestation-free supply chains across our System by committing to eliminating deforestation from our global supply chain by 2030 and facilitating a supplier workplace accountability program that supports our partners in building capacities in these areas through training and audits.

Background information (attributable to the company as paraphrase)

See here for our Commitment on Forests and its Supporting Addendum



Read more about our ongoing efforts to conserve forests and respect human rights on our Global Purpose & Impact section of our corporate website.

Please find the Arcos Social Impact and Sustainable Development Report here (English and Portuguese)

